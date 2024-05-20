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Updated Сегодня, 06:21

Тюменцы будут зарабатывать более 100 тысяч рублей только через 7 лет

Через сколько лет тюменцы будут зарабатывать более 100 тысяч рублей?

20 мая 2024, 06:19
Фото: 1MI

Тюменцы будут зарабатывать более 100 тысяч рублей только через 7 лет

Жителям Тюменской области потребуется, минимум, 7 лет до того момента, когда заработная плата у 50% работников будет превышать 100 тысяч рублей. Через 11 лет такую сумму в месяц будут зарабатывать 75% населения, через 2,3 года — более 25% сотрудников.

Такие выводы сделали аналитики РИА «Новости» исходя из динамики роста заработной платы в регионе. В рейтинге регионов России по данному показателю Тюменская область занимает 26 место.

Лидером является Ямало-Ненецкий автономный округ — более четверти населения уже зарабатывают более 100 тысяч рублей ежемесячно, через полгода такую зарплату будут получать уже более 50% работников, а через 5,5 лет — более 75%.

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Хорошие темпы роста также показывают Чукотский автономный округ, Магаданская область и Югра — здесь более 50% работников будут получать более 100 тысяч рублей примерно через три года. Во всех этих регионов более четверти работников уже имеют такую заработную плату.

Дольше всех придется ждать заработка в более чем 100 тысяч рублей жителям Игушетии (18 лет), Чеченской Республики (более 16 лет) и Республики Дагестан (более 13 лет).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за год размер средней заработной увеличился 17,4% и по итогам февраля 2024 года составил 77,5 тысячи рублей.

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