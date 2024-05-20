Через сколько лет тюменцы будут зарабатывать более 100 тысяч рублей?

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Такие выводы сделали аналитики РИА «Новости» исходя из динамики роста заработной платы в регионе. В рейтинге регионов России по данному показателю Тюменская область занимает 26 место.
Лидером является Ямало-Ненецкий автономный округ — более четверти населения уже зарабатывают более 100 тысяч рублей ежемесячно, через полгода такую зарплату будут получать уже более 50% работников, а через 5,5 лет — более 75%.
Хорошие темпы роста также показывают Чукотский автономный округ, Магаданская область и Югра — здесь более 50% работников будут получать более 100 тысяч рублей примерно через три года. Во всех этих регионов более четверти работников уже имеют такую заработную плату.
Дольше всех придется ждать заработка в более чем 100 тысяч рублей жителям Игушетии (18 лет), Чеченской Республики (более 16 лет) и Республики Дагестан (более 13 лет).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за год размер средней заработной увеличился 17,4% и по итогам февраля 2024 года составил 77,5 тысячи рублей.