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Челябинск примет форум «Медицина, доступная каждому»

Челябинск примет форум «Медицина, доступная каждому»

20 мая 2024, 09:45
Фото: Александр Клюкин
24 мая в Челябинске пройдет общероссийский форум «Медицина, доступная каждому». Участники рассмотрят проблемы укрепления врачебного сообщества, обсудят решения, нужные, чтобы сделать отечественную медицину качественной и доступной.

В качестве участников предполагается собрать представителей федеральной и региональной власти, руководителей государственных и частных медицинских организаций страны, врачебных профессиональных ассоциаций, ведущих специалистов в сфере здравоохранения, практикующих медиков, пишет kursdela.biz.

На полях форума ожидается доклад «Консолидация и представление интересов врачебного сообщества в России», который будет сделан генеральным секретарем Общества врачей России Эриком Праздниковым. А главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина будет говорить о состоянии терапевтической помощи в России.

В числе спикеров выступят главные специалисты Минздрава РФ, академики РАН, другие признанные специалисты. Информацию об организации врачебного сообщества в мире и странах БРИКС участникам форума представит ассоциированный член Всемирной медицинской ассоциации Степан Фирстов.

«В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин обозначил основные задачи, стоящие перед системой здравоохранения в РФ. Среди них увеличение продолжительности жизни, борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, поддержка репродуктивного здоровья граждан», — заявил Степан Фирстов, который также является председателем оргкомитета форума. Он добавил, что форум «Медицина, доступная каждому» проводится в рамках реализации положений президентского послания Федеральному собранию. В первую очередь предполагается рассмотреть самые острые проблемы здравоохранения и найти пути их решения. На форуме ожидается обсуждение проблемы устранения дефицита медицинских кадров. По словам Фирстова, недавно председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал эту проблему кричащей, сообщив, что в России не хватает 30 тысяч врачей. Примечательно, что местом проведения солидного общероссийского форума выбрали Челябинск. Медицинская отрасль региона накопила уникальные медицинские практики, которыми челябинские специалисты могут поделиться с коллегами. Завершая свое выступление, Фирстов выразил надежду, что форум «Медицина, доступная каждому» станет эффективной дискуссионной площадкой, которая будет способствовать улучшению коммуникации между органами власти и врачебным сообществом на благо россиян.

В роли организаторов форума выступают Общество врачей России и фракция Партии пенсионеров в Законодательном собрании Челябинской области.

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