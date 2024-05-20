Челябинск примет форум «Медицина, доступная каждому»

«В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин обозначил основные задачи, стоящие перед системой здравоохранения в РФ. Среди них увеличение продолжительности жизни, борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, поддержка репродуктивного здоровья граждан», — заявил Степан Фирстов, который также является председателем оргкомитета форума. Он добавил, что форум «Медицина, доступная каждому» проводится в рамках реализации положений президентского послания Федеральному собранию. В первую очередь предполагается рассмотреть самые острые проблемы здравоохранения и найти пути их решения. На форуме ожидается обсуждение проблемы устранения дефицита медицинских кадров. По словам Фирстова, недавно председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал эту проблему кричащей, сообщив, что в России не хватает 30 тысяч врачей. Примечательно, что местом проведения солидного общероссийского форума выбрали Челябинск. Медицинская отрасль региона накопила уникальные медицинские практики, которыми челябинские специалисты могут поделиться с коллегами. Завершая свое выступление, Фирстов выразил надежду, что форум «Медицина, доступная каждому» станет эффективной дискуссионной площадкой, которая будет способствовать улучшению коммуникации между органами власти и врачебным сообществом на благо россиян.