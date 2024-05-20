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Posted 20 мая, 12:41

Published 20 мая, 12:41

Modified 20 мая, 12:43

Updated 20 мая, 12:43

Бурунов, Харатьян и Шакуров приедут на «Лето в Тобольском кремле»

20 мая 2024, 12:41

Популярные российские актеры приедут в Тобольск

Актеры Сергей Бурунов, Дмитрий Харатьян и Сергей Шакуров приедут в Тобольск в июле. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Известно, что российские артисты примут участие в концерте-спектакле «Тобольск — место силы» Тюменского филармонического оркестра. Он откроет юбилейный фестиваль «Лето в Тобольском кремле», который, к слову, покажут в прямом эфире телеканала «Россия — Культура».

«Это будет музыкально-драматический спектакль. Мы услышим и прозу, и стихи в исполнении этих уважаемых людей. При этом далеко уходить от классических произведений мы не будем», — сказал Дирижер, руководитель Тюменского филармонического оркестра Юрий Медяник.

Ранее «Наш город» сообщал, что на железнодорожном вокзале Тюмени сделал остановку ретропоезд «Эшелон Победы». Во время мероприятия, гостей угостили фирменным блюдом состава — яичницей, которую подают на лопате.

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