Бурунов, Харатьян и Шакуров приедут на «Лето в Тобольском кремле»

Posted 20 мая, 12:41
Published 20 мая, 12:41
Modified 20 мая, 12:43
Updated 20 мая, 12:43
Известно, что российские артисты примут участие в концерте-спектакле «Тобольск — место силы» Тюменского филармонического оркестра. Он откроет юбилейный фестиваль «Лето в Тобольском кремле», который, к слову, покажут в прямом эфире телеканала «Россия — Культура».
«Это будет музыкально-драматический спектакль. Мы услышим и прозу, и стихи в исполнении этих уважаемых людей. При этом далеко уходить от классических произведений мы не будем», — сказал Дирижер, руководитель Тюменского филармонического оркестра Юрий Медяник.
Ранее «Наш город» сообщал, что на железнодорожном вокзале Тюмени сделал остановку ретропоезд «Эшелон Победы». Во время мероприятия, гостей угостили фирменным блюдом состава — яичницей, которую подают на лопате.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Полозова Алена Викторовна
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84