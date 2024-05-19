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Posted 19 мая, 14:03

Published 19 мая, 14:03

Modified Сегодня, 20:45

Updated Сегодня, 20:45

В Тюменской области определены 12 лучших экспортёров

В Тюменской области определены 12 лучших экспортёров

19 мая 2024, 14:03
Фото: nashgorod.ru
По итогам деятельности за 2023 года в Тюменской области определили лучших экспортеров. Конкурс проходил по 12 номинациям, сообщает пресс-служба правительства региона.

Экспортная составляющая становится определяющей в деятельности тюменских предприятий, которые осваивают новые рынки. Поставляют свою продукцию они как в ближнее, так и в дальнее зарубежье.

— Рынок сейчас радикально изменился, но при этом задачи остались прежними — качественно выполнять свою работу и искать новые возможности для роста, — говорит Павел Гончаров, генеральный директор НПО «Базовое машиностроение», которое стало экспортером года в сфере машиностроения. — Сейчас наши основные деловые партнеры находятся в Беларуси и Казахстане. Именно туда мы отправляем отремонтированные газотурбинное оборудование. На ближайшее будущее можно предположить, что потребность в таких работах будет только расти и вполне возможно появятся заказчики из других стран.

По итогам регионального этапа конкурса «Экспортёр года — 2024» лучших выявили в 12 номинациях:

Экспортер года в сфере промышленности — ООО «Армотех»;

В сфере базовой продукции агропромышленного комплекса — ООО «Заводоуковский маслозавод»;

В сфере услуг — ООО «Новые технологии севера»;

В сфере машиностроения — ООО НПО «Базовое машиностроение»;

Трейдер года — ООО «ЕВРАЗИЯ ИМПЭКС»;

В сфере готового продовольствия (высокие переделы) и прорыв года — ООО «ВИВА»;

Лучшая женщина-экспортер — Екатерина Истомина (гендиректор ООО «ОКЕЙЧ»);

В сфере электронной торговли — ИП Антоненко Е. В.;

Новая география — ООО «Боровская бумажная компания»;

Молодой предприниматель-экспортер — ООО «ТюменьНефтеТехнологии»;

В сфере базовой продукции агропромышленного комплекса среди крупного бизнеса — АО «Аминосиб»;

Новая география среди крупного бизнеса — АО «Аминосиб».

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