В Тюменской области определены 12 лучших экспортёров

Posted 19 мая, 14:03
Published 19 мая, 14:03
Modified Сегодня, 20:45
Updated Сегодня, 20:45
Экспортная составляющая становится определяющей в деятельности тюменских предприятий, которые осваивают новые рынки. Поставляют свою продукцию они как в ближнее, так и в дальнее зарубежье.
— Рынок сейчас радикально изменился, но при этом задачи остались прежними — качественно выполнять свою работу и искать новые возможности для роста, — говорит Павел Гончаров, генеральный директор НПО «Базовое машиностроение», которое стало экспортером года в сфере машиностроения. — Сейчас наши основные деловые партнеры находятся в Беларуси и Казахстане. Именно туда мы отправляем отремонтированные газотурбинное оборудование. На ближайшее будущее можно предположить, что потребность в таких работах будет только расти и вполне возможно появятся заказчики из других стран.
По итогам регионального этапа конкурса «Экспортёр года — 2024» лучших выявили в 12 номинациях:
Экспортер года в сфере промышленности — ООО «Армотех»;
В сфере базовой продукции агропромышленного комплекса — ООО «Заводоуковский маслозавод»;
В сфере услуг — ООО «Новые технологии севера»;
В сфере машиностроения — ООО НПО «Базовое машиностроение»;
Трейдер года — ООО «ЕВРАЗИЯ ИМПЭКС»;
В сфере готового продовольствия (высокие переделы) и прорыв года — ООО «ВИВА»;
Лучшая женщина-экспортер — Екатерина Истомина (гендиректор ООО «ОКЕЙЧ»);
В сфере электронной торговли — ИП Антоненко Е. В.;
Новая география — ООО «Боровская бумажная компания»;
Молодой предприниматель-экспортер — ООО «ТюменьНефтеТехнологии»;
В сфере базовой продукции агропромышленного комплекса среди крупного бизнеса — АО «Аминосиб»;
Новая география среди крупного бизнеса — АО «Аминосиб».