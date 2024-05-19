В Тюменской области определены 12 лучших экспортёров

— Рынок сейчас радикально изменился, но при этом задачи остались прежними — качественно выполнять свою работу и искать новые возможности для роста, — говорит Павел Гончаров, генеральный директор НПО «Базовое машиностроение», которое стало экспортером года в сфере машиностроения. — Сейчас наши основные деловые партнеры находятся в Беларуси и Казахстане. Именно туда мы отправляем отремонтированные газотурбинное оборудование. На ближайшее будущее можно предположить, что потребность в таких работах будет только расти и вполне возможно появятся заказчики из других стран.