Спрос на системы защиты от краж вырос в два раза в Тюмени

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
По информации аналитиков «ТендерПро», преимущественно системы защиты приобретают продовольственные магазины (в 24% случаев), торговые точки на АЗС (в 17,5% случаев), магазины одежды и обуви, бытовой техники (в 16% случаев). Ритейлеры закупают защитные боксы (спрос вырос на 31,4%), зеркала безопасности (на 22,8%) и защиту электроники на стеллажах (на 20%).
«Когда ухудшается ситуация в экономике, ретейлеры не только охотнее ищут новые способы противодействия кражам, но и начинают чаще проводить торги в три этапа, чтобы снизить закупочные цены. По нашим подсчетам только за прошлый год торговые предприятия провели на антикражное оборудование почти в 2,5 раза больше тендеров, чем в 2022 году», — рассказал исполнительный директор ООО «ТендерПро» Ильдар Мухамедиев РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюмени украл из магазина автомобильный пылесос. Свой поступок он объяснил тем, что техника ему очень понравилась и он хотел опробовать ее в действии в своей машине.