Арктические массы надвигаются на Тюменскую область: погода резко изменится

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
По прогнозам метеорологов, погода начнет резко меняться во второй половине дня — ожидаются грозы, дожди, ветер до 18 м/с. При этом температура воздуха составит +12….+17 в дневные часы и +2…+7 в темное время суток.
В воскресенье, 19 мая, ночью пройдут дожди. Днем осадки маловероятны — погода будет облачной с прояснениями. Скорость ветра составит 18 м/с, максимальная температура воздуха +10.+15 днем, ночью заморозки до -2.
В Тюмени в субботу и воскресенье ожидается облачная прояснениями погода, кратковременные дожди, +13…+17 днем, до +2…+5 ночью. Скорость ветра составит 10-12 м/с.