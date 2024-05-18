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Арктический антициклон надвигается на Тюменскую область

Арктические массы надвигаются на Тюменскую область: погода резко изменится

18 мая 2024, 06:39
Фото: 1MI

Арктический антициклон надвигается на Тюменскую область

На территорию Тюменской области вторгается арктический холодный фронт. Влияние холодных масс жители региона почувствуют уже сегодня — антициклон из Скандинавии принесет на юг области грозы, дожди и штормовой ветер с порывами до 15-18 м/с.

По прогнозам метеорологов, погода начнет резко меняться во второй половине дня — ожидаются грозы, дожди, ветер до 18 м/с. При этом температура воздуха составит +12….+17 в дневные часы и +2…+7 в темное время суток.

В воскресенье, 19 мая, ночью пройдут дожди. Днем осадки маловероятны — погода будет облачной с прояснениями. Скорость ветра составит 18 м/с, максимальная температура воздуха +10.+15 днем, ночью заморозки до -2.

В Тюмени в субботу и воскресенье ожидается облачная прояснениями погода, кратковременные дожди, +13…+17 днем, до +2…+5 ночью. Скорость ветра составит 10-12 м/с.

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