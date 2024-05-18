Александр Моор: тюменские музеи открывают новые возможности

Posted 18 мая, 12:23
Published 18 мая, 12:23
Modified Сегодня, 20:39
Updated Сегодня, 20:39
«В Тюменской области несколько десятков музеев — государственных, муниципальных, частных, школьных. Сохраняя свое историческое предназначение, они преображаются. Все больше используют мультимедийные технологии, открывают новые возможности для работы с посетителями. Одной из многолетних традиций стало проведение „Ночи музеев“. Каждый год фестиваль объединяет свыше 30 тысяч человек. В этом году он, как и прежде, дополнит праздник яркими событиями, а выставки, открытые благодаря нацпроекту „Культура“ совместно с региональными и федеральными музеями, вновь привлекут в наш главный музейный комплекс тюменцев. Такие проекты, конечно, немыслимы без поддержки музейного сообщества, по-настоящему увлеченных своей профессией людей», — говорится в поздравлении.
Губернатор отметил, что именно музейные работники собирают для нас свидетельства прошлого.
«Уверен, в год 80-летия Тюменской области и Год семьи, объявленный президентом России, вы подготовите интересные проекты, посвященные развитию региона и теме семьи, укрепления семейных ценностей», — обратился к музейным работникам глава региона.
Александр Моор пожелал всем сотрудникам музеев, чтобы служение искусству было в радость, а жителям и гостям Тюменской области — неугасающего интереса к истории, незабываемых впечатлений и эмоций от посещения музеев.