Александр Моор: тюменские музеи открывают новые возможности

«В Тюменской области несколько десятков музеев — государственных, муниципальных, частных, школьных. Сохраняя свое историческое предназначение, они преображаются. Все больше используют мультимедийные технологии, открывают новые возможности для работы с посетителями. Одной из многолетних традиций стало проведение „Ночи музеев“. Каждый год фестиваль объединяет свыше 30 тысяч человек. В этом году он, как и прежде, дополнит праздник яркими событиями, а выставки, открытые благодаря нацпроекту „Культура“ совместно с региональными и федеральными музеями, вновь привлекут в наш главный музейный комплекс тюменцев. Такие проекты, конечно, немыслимы без поддержки музейного сообщества, по-настоящему увлеченных своей профессией людей», — говорится в поздравлении.