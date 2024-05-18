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Posted 18 мая, 12:23

Published 18 мая, 12:23

Modified Сегодня, 20:39

Updated Сегодня, 20:39

Александр Моор: тюменские музеи открывают новые возможности

Александр Моор: тюменские музеи открывают новые возможности

18 мая 2024, 12:23
Фото: 1MI
Тюменские музейщики стараются соответствовать времени и находят новые возможности для работы с посетителями, в том числе с молодым поколением. На этот факт обратил внимание глава региона в поздравлении тюменских музейщиков с их профессиональным праздником.

«В Тюменской области несколько десятков музеев — государственных, муниципальных, частных, школьных. Сохраняя свое историческое предназначение, они преображаются. Все больше используют мультимедийные технологии, открывают новые возможности для работы с посетителями. Одной из многолетних традиций стало проведение „Ночи музеев“. Каждый год фестиваль объединяет свыше 30 тысяч человек. В этом году он, как и прежде, дополнит праздник яркими событиями, а выставки, открытые благодаря нацпроекту „Культура“ совместно с региональными и федеральными музеями, вновь привлекут в наш главный музейный комплекс тюменцев. Такие проекты, конечно, немыслимы без поддержки музейного сообщества, по-настоящему увлеченных своей профессией людей», — говорится в поздравлении.

Губернатор отметил, что именно музейные работники собирают для нас свидетельства прошлого.

«Уверен, в год 80-летия Тюменской области и Год семьи, объявленный президентом России, вы подготовите интересные проекты, посвященные развитию региона и теме семьи, укрепления семейных ценностей», — обратился к музейным работникам глава региона.

Александр Моор пожелал всем сотрудникам музеев, чтобы служение искусству было в радость, а жителям и гостям Тюменской области — неугасающего интереса к истории, незабываемых впечатлений и эмоций от посещения музеев.

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