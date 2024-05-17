В Тюмени ДТП с большегрузами перекрыло выезд на мост на Московском тракте

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Более того, на тракте образовался транспортный коллапс из-за неработающего светофора, сообщают автомобилисты.
Беспорядочное движение автомобилей обостряет аварийную обстановку. Также, вскоре на улице наступит пик затора из желающих проехать в микрорайон Плеханова после рабочего дня.
Пока в ГИБДД инцидент никак не прокомментировали.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени в аварии на трассе Екатеринбург- Тюмень погиб человек.