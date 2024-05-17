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Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

В Тюмени ДТП с большегрузами перекрыло выезд на мост на Московском тракте

В Тюмени ДТП с большегрузами перекрыло выезд на мост на Московском тракте

17 мая 2024, 13:29
Фото: nashgorod.ru
В Тюмени столкнулись два большегруза на Московском тракте. Фуры перегородили въезд на мост. Из-за этого на тракте образовалась огромная пробка, сообщают очевидцы «Нашему городу».
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ДТП

Более того, на тракте образовался транспортный коллапс из-за неработающего светофора, сообщают автомобилисты.

Беспорядочное движение автомобилей обостряет аварийную обстановку. Также, вскоре на улице наступит пик затора из желающих проехать в микрорайон Плеханова после рабочего дня.

Пока в ГИБДД инцидент никак не прокомментировали.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени в аварии на трассе Екатеринбург- Тюмень погиб человек.

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#Нигина Азамова#Происшествия#ДТП#Дорожные пробки#Пробки#Пробка#Фуры
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