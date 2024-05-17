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Posted 17 мая, 10:56

Published 17 мая, 10:56

Modified Сегодня, 20:18

Updated Сегодня, 20:18

Тюменские власти «запартнерились» с ведущей инвестплатформой на Ближнем Востоке

Тюменские власти «запартнерились» с ведущей инвестплатформой на Ближнем Востоке

17 мая 2024, 10:56
Фото: Изображение Midjourney
На Международном экономическом форуме «Россия — исламский мир: KazanForum 2024» Инвестиционное агентство Тюменской области и ежегодное инвестиционное собрание AIM Congress стали партнерами.

Подписи под соглашением о сотрудничестве поставили генеральный директор Инвестагентства региона Николай Пуртов и генеральный директор Конгресса Валид Фаргхал.

Документ предусматривает совместную организацию мероприятий, включая бизнес-форумы, инвестиционные круглые столы, мастер-классы, семинары, обучающие курсы по темам, связанным с инвестициями и бизнесом. Кроме этого, AIM Congress займется продвижением Тюменской области на международном рынке, поддержкой международных деловых делегаций, организацией двусторонних встреч, B2B, B2G и G2G переговоров с пулом инвесторов, участвующих в AIM Congress.

Инвестиционное агентство, в свою очередь, будет оказывать содействие участникам AIM Congress в открытии бизнеса в Тюменской области.

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