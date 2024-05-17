Тюменские власти «запартнерились» с ведущей инвестплатформой на Ближнем Востоке

Документ предусматривает совместную организацию мероприятий, включая бизнес-форумы, инвестиционные круглые столы, мастер-классы, семинары, обучающие курсы по темам, связанным с инвестициями и бизнесом. Кроме этого, AIM Congress займется продвижением Тюменской области на международном рынке, поддержкой международных деловых делегаций, организацией двусторонних встреч, B2B, B2G и G2G переговоров с пулом инвесторов, участвующих в AIM Congress.