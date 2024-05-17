Тимур Турлов: «ЦОДы — один из самых быстрорастущих и прибыльных бизнесов»

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Телекоммуникационный оператор Freedom Telecom недавно приобрел 7 ЦОДов в различных городах Казахстана, а также планирует строительство новых дата-центров, что в итоге позволит к 2027 году занять до 40% местного рынка облачных сервисов.
В интервью YouTube-проекту Shishkin_like основатель и глава Freedom Holding Тимур Турлов рассказал, для чего холдинг инвестирует в телекоммуникационную сферу.
Перспективная ниша
По мнению Тимура Турлова, облачные сервисы и обработка данных являются одними из наиболее развивающихся бизнес-направлений. В качестве примера Турлов посоветовал изучить отчетность мирового интернет-гиганта Amazon, чье подразделение AWS приносит существенную часть общей чистой прибыли.
Особенность Казахстана заключается в сильном дисбалансе спроса и предложения, вызванным острейшим дефицитом инфраструктурных мощностей. «Нам известно, что крупные американские айти-компании рассматривают Казахстан как площадку для размещения своих облачных сервисов, — заявил Тимур Турлов. — Однако мы „белое пятно“ на карте, потому что здесь ни у кого сейчас нет инфраструктуры обработки данных».
В начале года Freedom приобрел у АО «Транстелеком» 7 центров обработки данных, расположенных в разных городах Казахстана, за 9 млрд рублей. «Для нас это абсолютно коммерческая сделка. Она окупаема, понятна — это региональная инфраструктура», — объяснил глава холдинга Тимур Турлов, добавив, что для завершения процедуры покупки осталось получить согласие только антимонопольного комитета, в то время как с другими госорганами уже есть «взаимопонимание».
При этом Турлов отметил, что новые центры не имеют никакого отношения к государственным ЦОДам, а у самой компании не будет доступа к информации, которая хранится на арендованных клиентами серверах.
Ставка на телеком
Покупка центров обработки данных — логичный этап на пути строительства национального телеком-оператора. На эти цели требуются значительные инвестиции, поэтому в декабре 2023-го Freedom выпустил 5-летние облигации на $200 млн под 11,5-12% годовых. Привлеченные средства направлены на строительство инфраструктуры и прокладку сетей. В планах Freedom Telecom проложить более 300 тыс. километров «оптоволокна» для быстрого и надежного интернета.
К слову, недавно компания получила разрешение на использование технологии Air2Ground, которая обеспечивает борты самолетов высокоскоростным доступом во Всемирную паутину (пригодного для просмотра потоковых видео). Пилотный проект будет реализован на самолетах, следующих по маршруту Алматы-Астана.
Одна из ключевых задач Freedom Telecom — стать провайдером цифровых сервисов, и поэтому для этих целей началась разработка Freedom Media — видео-стриминговой (ОТТ+IPTV) платформы с собственным уникальным контентом для частных пользователей.
Сейчас корпоративный сегмент приносит основной доход компании, среди наиболее востребованных услуг — интернет для бизнеса, IP телефония, СКУД, видеонаблюдение. Со временем после запуска в эксплуатацию новой инфраструктуры предполагается, что оператор станет обслуживать и физлиц, предлагая им качественный сервис, что даст толчок развитию всей экосистемы Freedom.
Синергетический эффект
Холдинг не случайно делает ставку на развитие телекоммуникационного подразделения. Известно, что стоимость привлечения одного клиента в индустрии связи на порядок ниже, чем в финансовом секторе. Экосистема Турлова уже обслуживает более 5 млн человек, и запуск нового национального оператора позволит существенно нарастить клиентскую базу и увеличить продажи уже предоставляемых сервисов.
В марте в Казахстане было запущено «суперприложение» Freedom Bank, объединившее в себе существующие услуги: банкинг, страхование, инвестиции и другие. С появлением в нем услуг связи и Интернета вселенная Freedom приобретет законченный вид. Частные инвесторы же смогут заработать на росте бизнеса через акции холдинга, которые торгуются на американской бирже NASDAQ под кодом FRHC. С конца 2019 года, когда компания стала публичной, их цена подорожала более чем в четыре раза.