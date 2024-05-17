Тимур Турлов: «ЦОДы — один из самых быстрорастущих и прибыльных бизнесов»

В марте в Казахстане было запущено «суперприложение» Freedom Bank, объединившее в себе существующие услуги: банкинг, страхование, инвестиции и другие. С появлением в нем услуг связи и Интернета вселенная Freedom приобретет законченный вид. Частные инвесторы же смогут заработать на росте бизнеса через акции холдинга, которые торгуются на американской бирже NASDAQ под кодом FRHC. С конца 2019 года, когда компания стала публичной, их цена подорожала более чем в четыре раза.