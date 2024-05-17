Сложно продать вторичку? В Тюмени появилась возможность обменять ее на новую квартиру

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Нередко именно выручка с продажи старой квартиры становится основным платежом при покупке новой недвижимости. Выгодное предложение от «Страны Девелопмент» подойдет тем, кто не может продать свою квартиру, но при этом хочет приобрести абсолютно новую квартиру. Девелопер обменяет вторичку на жилье в новостройке.
Использование данной программы становится выгодным шагом для каждого покупателя. Например, при покупке квартиры в ЖК «Авторский» стоимостью 8 млн рублей и реализованного объекта по цене 5 млн рублей эта сумма станет первоначальным взносом, останется доплатить 3 млн. При этом могут быть использованы как собственные средства, так и жилищные сертификаты или ипотека.
Обменять старую квартиру на новую можно в любом тюменском ЖК «Страны» — «Европейский берег 2.0», «Сердце Сибири», «Авторский», «Юнион», «Домашний» или «Звездный».
Для получения оценки вашего жилья, переходите на сайт strana.com, оставляйте заявку — менеджеры с вами свяжутся и подробно ответят на все вопросы.
*обмен.рф.
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