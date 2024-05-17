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Сложно продать вторичку? В Тюмени появилась возможность обменять ее на новую квартиру

Сложно продать вторичку? В Тюмени появилась возможность обменять ее на новую квартиру

17 мая 2024, 07:00
Фото: «Страна Девелопмент»
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Падение продаж на вторичном рынке заставило многих отложить планы по покупке нового жилья «до лучших времен». Тюменская компания «Страна Девелопмент» предлагает обменять свою недвижимость, в том числе и строящуюся, на новую квартиру в проектах застройщика.

Нередко именно выручка с продажи старой квартиры становится основным платежом при покупке новой недвижимости. Выгодное предложение от «Страны Девелопмент» подойдет тем, кто не может продать свою квартиру, но при этом хочет приобрести абсолютно новую квартиру. Девелопер обменяет вторичку на жилье в новостройке.

Преимущества программы «Обмен»

  • Быстро. Не нужно тратить время на поиск покупателя. Всего 2 шага: получаете оценку своего жилья* — выходите на сделку.
  • Выгодно. При оценке стоимость жилья не занижается, как при стандартном трейд-ине. А остаток можно оформить в ипотеку или рассрочку. При выборе новой квартиры скидка от застройщика сохраняется.
  • Удобно. У покупателей есть возможность еще 3 месяца после оформления сделки проживать в своей прежней квартире и не переплачивать за аренду жилья.
  • Снижение суммы ипотечного кредита на новую квартиру за счет увеличения первоначального взноса.
  • Часть денежных средств вы можете получить наличными.
  • Полное юридическое сопровождение на всех этапах.
Менеджеры оказывают информационную и юридическую поддержку всей сделки.Менеджеры оказывают информационную и юридическую поддержку всей сделки.
Менеджеры оказывают информационную и юридическую поддержку всей сделки.
Фото: «Страна Девелопмент»

Использование данной программы становится выгодным шагом для каждого покупателя. Например, при покупке квартиры в ЖК «Авторский» стоимостью 8 млн рублей и реализованного объекта по цене 5 млн рублей эта сумма станет первоначальным взносом, останется доплатить 3 млн. При этом могут быть использованы как собственные средства, так и жилищные сертификаты или ипотека.

Новая квартира от застройщика может быть уже с ремонтом и мебелью.Новая квартира от застройщика может быть уже с ремонтом и мебелью.
Новая квартира от застройщика может быть уже с ремонтом и мебелью.
Фото: «Страна Девелопмент»

Требования к квартире для участия в программе «Обмен»

  • Квартира должна быть с зарегистрированным правом собственности,
  • Жилье не старше 1961 года постройки,
  • Квартира целиком, а не доля или комната,
  • Этажность дома равна или более 4 этажей,
  • Квартиры с узаконенной перепланировкой,
  • Квартира без обременения правами третьих лиц,
  • Не в аварийном состоянии, а в пригодном для проживания,
  • Квартиры в строящихся домах по 214-ФЗ и сроком сдачи до 1,5 лет.
Фото: «Страна Девелопмент»

Обменять старую квартиру на новую можно в любом тюменском ЖК «Страны» — «Европейский берег 2.0», «Сердце Сибири», «Авторский», «Юнион», «Домашний» или «Звездный».

Для получения оценки вашего жилья, переходите на сайт strana.com, оставляйте заявку — менеджеры с вами свяжутся и подробно ответят на все вопросы.

ООО Специализированный застройщик «Зеленый мыс». Проектная декларация на наш. дом.рф. strana.com.

#Анастасия Имамахметова#Тюмень#Тюменская область#Вторичный рынок#Покупка квартир#Ипотека#Рассрочка#Обмен жилья#Продажа недвижимости#ГК Страна Девелопмент#ЖК Юнион#Квартира
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