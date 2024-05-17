Сложно продать вторичку? В Тюмени появилась возможность обменять ее на новую квартиру

Нередко именно выручка с продажи старой квартиры становится основным платежом при покупке новой недвижимости. Выгодное предложение от «Страны Девелопмент» подойдет тем, кто не может продать свою квартиру, но при этом хочет приобрести абсолютно новую квартиру. Девелопер обменяет вторичку на жилье в новостройке.