Реализация проекта создания в Тюмени межуниверситетского кампуса идет по плану

Первый этап — отсыпка земельного участка общей площадью 36 гектаров. Необходимо завезти 1,1 миллиона кубометров грунта. Работа идет в соответствии с дорожной картой и государственным контрактом. Плановый срок ее завершения — декабрь 2024 года.