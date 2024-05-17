Реализация проекта создания в Тюмени межуниверситетского кампуса идет по плану

Posted 17 мая, 13:30
Published 17 мая, 13:30
Modified Сегодня, 20:12
Updated Сегодня, 20:12
Начальник главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов доложил о ходе работ по инженерной подготовке земельного участка для строительства кампуса.
Первый этап — отсыпка земельного участка общей площадью 36 гектаров. Необходимо завезти 1,1 миллиона кубометров грунта. Работа идет в соответствии с дорожной картой и государственным контрактом. Плановый срок ее завершения — декабрь 2024 года.
Второй этап предусматривает возведение дамбы со стороны реки Туры. Третий этап — берегоукрепление на озере Круглом. Эти работы планируется завершить летом 2025 года.
Павел Перевалов заверил, что инженерная подготовка земельного участка для строительства кампуса будет завершена в срок.
Кроме того, участники заседания обсудили промежуточные итоги разработки концепции архитектурно-планировочных решений гостиничного комплекса для научно-педагогических работников. Архитекторы продолжат работу с учетом высказанных предложений.
Напомним, проект по созданию кампусов является частью национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России.