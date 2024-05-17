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Posted 17 мая, 13:30

Published 17 мая, 13:30

Modified Сегодня, 20:12

Updated Сегодня, 20:12

Реализация проекта создания в Тюмени межуниверситетского кампуса идет по плану

Реализация проекта создания в Тюмени межуниверситетского кампуса идет по плану

17 мая 2024, 13:30
Фото: 1MI
Реализацию проекта создания в Тюмени межуниверситетского кампуса мирового уровня обсудили на очередном заседании регионального штаба, которое прошло под председательством губернатора Александра Моора.

Начальник главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов доложил о ходе работ по инженерной подготовке земельного участка для строительства кампуса.

Первый этап — отсыпка земельного участка общей площадью 36 гектаров. Необходимо завезти 1,1 миллиона кубометров грунта. Работа идет в соответствии с дорожной картой и государственным контрактом. Плановый срок ее завершения — декабрь 2024 года.

Второй этап предусматривает возведение дамбы со стороны реки Туры. Третий этап — берегоукрепление на озере Круглом. Эти работы планируется завершить летом 2025 года.

Павел Перевалов заверил, что инженерная подготовка земельного участка для строительства кампуса будет завершена в срок.

Кроме того, участники заседания обсудили промежуточные итоги разработки концепции архитектурно-планировочных решений гостиничного комплекса для научно-педагогических работников. Архитекторы продолжат работу с учетом высказанных предложений.

Напомним, проект по созданию кампусов является частью национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России.

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