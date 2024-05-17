Движение автомобилей по улице Одесская в Тюмени будет ограничено до 17 июня

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
18 мая УСТЭК начнет работы по реконструкции участка трубопровода по улице Дамбовская. В связи с этим будет ограничено движение в прямом направлении по улице Одесская в районе здания № 1 «г». Работы завершатся 17 июня.
УСТЭК благодарит всех, кто с пониманием относится к временным неудобствам и заблаговременно выбирает возможные маршруты объезда, которые можно уточнить на официальном сайте Администрации города Тюмени https://admtyumen.ru/.