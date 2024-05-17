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Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Движение автомобилей по улице Одесская в Тюмени будет ограничено до 17 июня

Движение автомобилей по улице Одесская в Тюмени будет ограничено до 17 июня

17 мая 2024, 10:34
Фото: 1MI
В связи с реконструкцией участка трубопровода будет временно прекращено движение транспортных средств по улице Одесская в Тюмени.

18 мая УСТЭК начнет работы по реконструкции участка трубопровода по улице Дамбовская. В связи с этим будет ограничено движение в прямом направлении по улице Одесская в районе здания № 1 «г». Работы завершатся 17 июня.

УСТЭК благодарит всех, кто с пониманием относится к временным неудобствам и заблаговременно выбирает возможные маршруты объезда, которые можно уточнить на официальном сайте Администрации города Тюмени https://admtyumen.ru/.

#Тюмень#Ремонт#Администрация города#Реконструкция#УСТЭК#Ремонт дорог#Ограничение движения#Трубопроводы
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