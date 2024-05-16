«Вторичка» подорожала в Тюмени за год на 8,3%

Квадратный метр «вторички» за апрель подорожал в 47 городах из 70 исследованных, в 19 подешевел, в 4 остался неизменным. Наибольший рост цен зафиксирован в Сочи (+5,8%), Грозном (+2,8%), Махачкале (+2,4%). А самое заметное падение — в Ростове-на-Дону (–2,1%), Ленинградской области (–2%), Архангельске (–1,2%). В Москве цена метра опустилась на 0,7%, в Подмосковье — на 0,5%, в Санкт-Петербурге — на 0,3%.