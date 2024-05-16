«Вторичка» подорожала в Тюмени за год на 8,3%

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
Такие данные озвучили аналитики «Мир Квартир». Эксперты отметили, что в настоящее время на вторичном рынке наметился тренд на снижение цен. Стоимость лота снижается в большем количестве городов, чем стоимость «квадрата».
Квадратный метр «вторички» за апрель подорожал в 47 городах из 70 исследованных, в 19 подешевел, в 4 остался неизменным. Наибольший рост цен зафиксирован в Сочи (+5,8%), Грозном (+2,8%), Махачкале (+2,4%). А самое заметное падение — в Ростове-на-Дону (–2,1%), Ленинградской области (–2%), Архангельске (–1,2%). В Москве цена метра опустилась на 0,7%, в Подмосковье — на 0,5%, в Санкт-Петербурге — на 0,3%.
В среднем по России «квадрат» удержался в положительной динамике, показав прирост в 0,6%, до 113 тысяч рублей.
«Заградительные ставки по ипотеке на „вторичке“ сделали свое дело, и если сейчас продолжается некоторый рост цен, то в основном за счет перехода купленных новостроек на регулярный рынок. Цены на них на 15% выше, чем в среднем по рынку, и могут превышать стоимость жилого фонда советской постройки на 20% и более. Старое жилье дешевеет наиболее быстрыми темпами», — отметил Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир Квартир».
И добавил, что к концу года «вторичка» может подешеветь еще на 3-5%.
Ранее «Наш Город» писал, что стоимость загородной недвижимости увеличилась за последний год на 10-17%. Средняя цена земельных участков увеличилась на 20% — до 276 тысяч рублей, загородных домов — до 10,6 миллионов.