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В Тюмени «вторичка» подорожала на 8,3%

«Вторичка» подорожала в Тюмени за год на 8,3%

16 мая 2024, 08:49
Фото: 1MI

В Тюмени «вторичка» подорожала на 8,3%

В Тюмени за последний год стоимость квадратного мера на вторичном рынке недвижимости выросла более чем на 8% — средняя цена составила 115,4 тысячи рублей. При этом в апреле «квадрат» подешевел на 0,6%.

Такие данные озвучили аналитики «Мир Квартир». Эксперты отметили, что в настоящее время на вторичном рынке наметился тренд на снижение цен. Стоимость лота снижается в большем количестве городов, чем стоимость «квадрата».

Квадратный метр «вторички» за апрель подорожал в 47 городах из 70 исследованных, в 19 подешевел, в 4 остался неизменным. Наибольший рост цен зафиксирован в Сочи (+5,8%), Грозном (+2,8%), Махачкале (+2,4%). А самое заметное падение — в Ростове-на-Дону (–2,1%), Ленинградской области (–2%), Архангельске (–1,2%). В Москве цена метра опустилась на 0,7%, в Подмосковье — на 0,5%, в Санкт-Петербурге — на 0,3%.

В среднем по России «квадрат» удержался в положительной динамике, показав прирост в 0,6%, до 113 тысяч рублей.

«Заградительные ставки по ипотеке на „вторичке“ сделали свое дело, и если сейчас продолжается некоторый рост цен, то в основном за счет перехода купленных новостроек на регулярный рынок. Цены на них на 15% выше, чем в среднем по рынку, и могут превышать стоимость жилого фонда советской постройки на 20% и более. Старое жилье дешевеет наиболее быстрыми темпами», — отметил Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир Квартир».

И добавил, что к концу года «вторичка» может подешеветь еще на 3-5%.

Ранее «Наш Город» писал, что стоимость загородной недвижимости увеличилась за последний год на 10-17%. Средняя цена земельных участков увеличилась на 20% — до 276 тысяч рублей, загородных домов — до 10,6 миллионов.

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