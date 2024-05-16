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Published Сегодня, 07:19

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Спрос на строительство бань в Тюмени вырос в 4 раза

Спрос вырос в 4 раза: тюменцы начали активно строить бани

16 мая 2024, 07:19
Фото: Изображение Midjourney

Спрос на строительство бань в Тюмени вырос в 4 раза

Особой популярностью у тюменцев пользуются модульные бани. Растет их интерес и к другим вспомогательным постройкам.

Этой весной тюменцы начали активно возводить вспомогательные постройки на своих участках. Так, интерес к верандам — пристройкам закрытого типа, за последний год вырос на 357%, а к террасам — открытым пристройкам, на 144%, выяснили аналитики «Авито Услуг».

Среди всех услуг по возведению дополнительных построек одна из популярных — строительство русской бани, на которую приходится 8% от общего спроса. В последнее время также набирает обороты популярность модульных бань — за год спрос вырос на 386%.

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Модульные бани — это полностью готовые сооружения, которые привозят на участок в собранном виде. Их преимущество заключается в том, что дня них не нужен фундамент.

Спрос на строительство финских саун вырос в Тюмени за год на 272%. Они отличаются от привычных русских бань сухим воздухом — камни нагреваются на специальной печи без подачи воды.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области спрос на покупку дач вырос в 5.5 раза. Рост спроса на дачи привел к росту цен на них — средняя стоимость за год выросла на 33%.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Отдых#Баня#Сауна
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