Спрос вырос в 4 раза: тюменцы начали активно строить бани

Этой весной тюменцы начали активно возводить вспомогательные постройки на своих участках. Так, интерес к верандам — пристройкам закрытого типа, за последний год вырос на 357%, а к террасам — открытым пристройкам, на 144%, выяснили аналитики «Авито Услуг».