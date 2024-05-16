Сбежавший заключенный избил женщину и покалечил фельдшера в Тюмени

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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В Тюмени вынесли приговор ранее судимому 42-летнему уроженцу Курганской области. Мужчину признали виновным в нападении на фельдшера.
Суд установил, что в сентябре 2023 года машина скорой помощи приехала по вызову женщины, которую избил сожитель. Медики усадили тюменку в автомобиль, но мужчина не планировал останавливаться и пытался продолжить избивать женщину.
Дебошир распылил перцовый баллончик в салоне машины, из-за чего фельдшер получил ожог конъюнктивы и роговицы глаза. Прибывшие на место полицейские задержали мужчину и установили, что он находится в федеральном розыске как осужденный, сбежавший из-под конвоя.
По решению суда курганец отправится в колонию строгого режима на год и два месяца. Помимо этого, он будет обязан выплатить пострадавшему фельдшеру 50 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что троих тюменцев отправили в колонию за нападение на мужчину. Будучи пьяными, они вывезли потерпевшего на пустырь и избили.