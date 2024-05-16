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С 20 мая УСТЭК начнет гидравлические испытания тепловых сетей

С 20 мая УСТЭК начнет гидравлические испытания тепловых сетей

16 мая 2024, 14:30
Фото: УСТЭК
20 мая специалисты УСТЭК приступят к первому этапу гидравлических испытаний тепловых сетей. Испытания продлятся до 2 июня и затронут историческую часть города, район Лесобазы и заречные микрорайоны.

Испытания на прочность и плотность пройдут в 7 этапов, во время которых порядка 800 км труб во всех районах города будут проверены с помощью повышения давления. Такие испытания позволяют выявить «слабое звено» на трубопроводах и внутридомовых системах многоквартирных домов и сразу же устранить выявленные дефекты, что снижает риск возникновения инцидентов зимой, а значит, повышает качество услуг теплоснабжения.

Испытания на прочность и плотность проводятся ежегодно в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок в межотопительный период. Во время первого этапа под отключение попадут более 1200 объектов: 631 жилой дом, 118 домов частного сектора, 17 муниципальных учреждений, 9 школ и 22 детских сада в границах улиц 50 лет Октября, Водопроводная, Володарского, Газовиков, Герцена, Дамбовская, Дзержинского, Домостроителей и других. Протяженность тепловых сетей, которые будут проверены в 1 этапе, составит 141 км. С полным перечнем адресов можно ознакомиться на сайте УСТЭК ao-ustek.ru в разделе График отключения ГВС. Мы просим горожан с пониманием относиться к временным ограничениям горячего водоснабжения, без которых невозможно заменить изношенные участки трубопроводов на новые и подготовить надлежащим образом тепловые сети к зиме, — сообщил главный инженер УСТЭК Николай Бяков.

УСТЭК заботится о комфорте горожан и старается сократить период проведения гидравлических испытаний с 14 до 12 дней. В этом году, также как и в предыдущие 4 года, продолжительность первого и последнего этапа гидравлических испытаний составит 14 дней, все остальные этапы пройдут за 12 дней. Жителям важно понимать, что в течение лета горячее водоснабжение может быть ограничено, в том числе и в период капитальных ремонтов и реконструкций, проведение которых занимает гораздо больше времени. Чтобы сократить сроки отключения горячей воды, специалисты синхронизируют этапы проведения гидравлических испытаний с графиком проведения капитальных ремонтов там, где есть такая технологическая возможность.

#Тюмень#Тюменская область#Ремонт#Реконструкция#УСТЭК#Отключение
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