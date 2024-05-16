С 20 мая УСТЭК начнет гидравлические испытания тепловых сетей

УСТЭК заботится о комфорте горожан и старается сократить период проведения гидравлических испытаний с 14 до 12 дней. В этом году, также как и в предыдущие 4 года, продолжительность первого и последнего этапа гидравлических испытаний составит 14 дней, все остальные этапы пройдут за 12 дней. Жителям важно понимать, что в течение лета горячее водоснабжение может быть ограничено, в том числе и в период капитальных ремонтов и реконструкций, проведение которых занимает гораздо больше времени. Чтобы сократить сроки отключения горячей воды, специалисты синхронизируют этапы проведения гидравлических испытаний с графиком проведения капитальных ремонтов там, где есть такая технологическая возможность.