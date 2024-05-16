Парк «Комарово» в Тюменской слободе откроют в конце 2026 года

К концу 2026 года там появится современная зеленая территория с площадками для спорта, игр, отдыха, мангальной зоной. По словам МКУ «ЛесПаркХоз» Сергея Нефёдова, в новом парке разместят веревочный парк, футбольное поле, площадки для игр в волейбол, баскетбол и текбол, инклюзивную площадку.