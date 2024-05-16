Парк «Комарово» в Тюменской слободе откроют в конце 2026 года

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
Modified Сегодня, 03:41
Updated Сегодня, 03:41
К концу 2026 года там появится современная зеленая территория с площадками для спорта, игр, отдыха, мангальной зоной. По словам МКУ «ЛесПаркХоз» Сергея Нефёдова, в новом парке разместят веревочный парк, футбольное поле, площадки для игр в волейбол, баскетбол и текбол, инклюзивную площадку.
Зимой в парке планируют заливать каток, площадь его твердого покрытия составит 900 квадратных метров, летом площадку можно будет использовать для событийных мероприятий, в том числе для работы летнего кинотеатра.
Планируется смонтировать 216 видеокамер, которые синхронизируют с автоматизированной системой «Безопасный город».
Работы по благоустройству ведет компания ООО «Региональные строительные технологии». Контракт стоимостью 783,7 миллиона рублей был заключен с подрядной организацией в марте 2024 года.
Ранее «Наш Город» писал, что проект благоустройства парка «Комарово» был разработан в 2023 году. Подготовку документа вела компания ООО «Уралтрансинвест».