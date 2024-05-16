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В районе Тюменской слободы появится парк «Комарово»

Парк «Комарово» в Тюменской слободе откроют в конце 2026 года

16 мая 2024, 03:39
Фото: 1MI

В районе Тюменской слободы появится парк «Комарово»

В Тюмени начались работы по благоустройству парка «Комарово». Новая зона отдыха расположится на участке площадью 38,3 гектара. Работы будут проведены в несколько этапов в течение трех лет.

К концу 2026 года там появится современная зеленая территория с площадками для спорта, игр, отдыха, мангальной зоной. По словам МКУ «ЛесПаркХоз» Сергея Нефёдова, в новом парке разместят веревочный парк, футбольное поле, площадки для игр в волейбол, баскетбол и текбол, инклюзивную площадку.

Зимой в парке планируют заливать каток, площадь его твердого покрытия составит 900 квадратных метров, летом площадку можно будет использовать для событийных мероприятий, в том числе для работы летнего кинотеатра.

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Планируется смонтировать 216 видеокамер, которые синхронизируют с автоматизированной системой «Безопасный город».

Работы по благоустройству ведет компания ООО «Региональные строительные технологии». Контракт стоимостью 783,7 миллиона рублей был заключен с подрядной организацией в марте 2024 года.

Ранее «Наш Город» писал, что проект благоустройства парка «Комарово» был разработан в 2023 году. Подготовку документа вела компания ООО «Уралтрансинвест».

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Благоустройство#Парки и скверы
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