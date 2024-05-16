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Новое имя банка «Ростеха» — НОВИКОМ

Новое имя банка «Ростеха» — НОВИКОМ

16 мая 2024, 07:10
Фото: Банк НОВИКОМ
В акционерном обществе АКБ «Новикомбанк» рассказали о ребрендинге, после которого компания стала называться НОВИКОМ. Одновременно с этим стартовала масштабная кампания по изменению позиционирования и фирменного стиля одного из крупнейших банков, входящих в контур государственной корпорации «Ростех».

Новый бренд банка ориентирован на поддержку развития предпринимательства. В ближайшие годы компания планирует укрепить свою позицию в качестве ключевого финансового звена технологического развития страны, пишет издание newstracker.ru.

Для достижения поставленных целей НОВИКОМ расширяет свою клиентскую базу и предлагает свои услуги широкому кругу клиентов различных секторов экономики, в том числе крупным промышленным организациям из гражданских отраслей, а также малому и среднему предпринимательству, которое включено в цепочку кооперации предприятий-клиентов. В розничном сегменте банк акцентирует внимание на сотрудниках компаний-партнеров, предлагая им социально ориентированные продукты в рамках зарплатного проекта.

Председатель правления банка Елена Георгиева отметила, что амбициозной целью НОВИКОМа является лидерство в сфере российской инженерной мысли, а также содействие развитию промышленности на пути Российской Федерации к технологическому лидерству. Банк гордится своей причастностью к этой масштабной задаче, которая ежедневно вдохновляет и двигает компанию вперед к новым достижениям и решениям.

Визуальное оформление нового бренда банка отражает концепцию инженерного развития. Логотип, который отсылает к этой идее, представляет собой чертеж, который олицетворяет инновационные разработки. В знаке можно увидеть начальную букву названия кредитно-финансовой компании и банковскую карту. Многогранность знака символизирует вариативность решений банка. Стиль инженерной графики и конструкций просматривается в геометричности форм фирменного стиля и легкости линий.

В цветовую палитру нового стиля вошли футуристичный фиолетовый и технологичный графит. Такое сочетание оттенков должно подчеркивать прогрессивность и новаторство сложных финансовых решений и продуктов компании, с одной стороны, и фундаментальный подход, используемый в работе, с другой.

Название банка краткое, что соответствует динамичному духу времени: непрерывно растущие скорости и стремление к максимальной эффективности. В самом названии НОВИКОМ заключены ценности, которые объединяют банк и инженерный корпус Российской Федерации, — новаторство, конструктив и мастерство.

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