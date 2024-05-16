Новое имя банка «Ростеха» — НОВИКОМ

Для достижения поставленных целей НОВИКОМ расширяет свою клиентскую базу и предлагает свои услуги широкому кругу клиентов различных секторов экономики, в том числе крупным промышленным организациям из гражданских отраслей, а также малому и среднему предпринимательству, которое включено в цепочку кооперации предприятий-клиентов. В розничном сегменте банк акцентирует внимание на сотрудниках компаний-партнеров, предлагая им социально ориентированные продукты в рамках зарплатного проекта.