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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Тюменец почти 60 раз за месяц нарушил ПДД

Нарушил на 100 тысяч рублей: в Тюмени поймали водителя с десятками штрафов

16 мая 2024, 12:28
Фото: ГИБДД по Тюменской области

Тюменец почти 60 раз за месяц нарушил ПДД

30-летний тюменец на незарегистрированном автомобиле «Киа» за полтора месяца 57 раз нарушил ПДД, это зафиксировали камеры на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

Злостного нарушителя «вычислила» система «Паутина». Большое количество нарушений приходится у тюменца на превышение скорости.

Где-то водитель даже успел проехаться по городу на скорости свыше 80 км/ч.

Все штрафы нарушителю были выписаны, их общая сумма составила более 100 тысяч рублей. Пока он их не оплатил.


Ранее " Наш город» писал, что в Тюмени сбежавший заключенный покалечил фельдшера и избил женщину.

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#Нигина Азамова#ГИБДД#Водители#Нарушения#Водитель
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