Нарушил на 100 тысяч рублей: в Тюмени поймали водителя с десятками штрафов

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Злостного нарушителя «вычислила» система «Паутина». Большое количество нарушений приходится у тюменца на превышение скорости.
Где-то водитель даже успел проехаться по городу на скорости свыше 80 км/ч.
Все штрафы нарушителю были выписаны, их общая сумма составила более 100 тысяч рублей. Пока он их не оплатил.
Ранее " Наш город» писал, что в Тюмени сбежавший заключенный покалечил фельдшера и избил женщину.