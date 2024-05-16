На всероссийском совещании в Чечне обсудили развитие ОМС

Отдельно председатель Фонда ОМС остановился на проведении диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья, которая предусмотрена в программе государственных гарантий. Это связано с тем, что 2024 год указом президента России объявлен Годом семьи. По словам Баланина, в текущем году такую диспансеризацию смогут пройти 6 миллионов женщин и мужчин, а также в этом году увеличены объемы проведения экстракорпорального оплодотворения.