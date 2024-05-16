На всероссийском совещании в Чечне обсудили развитие ОМС

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
По сообщению издания, в расширенном совещании приняли участие глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин, руководители территориальных фондов ОМС со всей Российской Федерации. Об этом пишет издание РИА «Новости».
На торжественной части Рамзан Кадыров отметил, что система обязательного медицинского страхования отлично справляется с возложенными на нее задачами.
Илья Баланин, в свою очередь, подчеркнул, что, несмотря на текущие вызовы, государство будет продолжать обеспечивать гарантированные медицинские услуги и основная роль отводится системе обязательного медицинского страхования. По его словам, все изменения, которые происходят в системе ОМС, направлены на пациента. При этом профилактическое направление остается приоритетным, поскольку обязательное медицинское страхование дает возможность сохранять здоровье и качество жизни.
Также Баланин напомнил, что в текущем году существенно увеличены объемы диспансеризации и пройти ее смогут больше 100 миллионов граждан, что превышает прошлогодний показатель на 17%.
Отдельно председатель Фонда ОМС остановился на проведении диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья, которая предусмотрена в программе государственных гарантий. Это связано с тем, что 2024 год указом президента России объявлен Годом семьи. По словам Баланина, в текущем году такую диспансеризацию смогут пройти 6 миллионов женщин и мужчин, а также в этом году увеличены объемы проведения экстракорпорального оплодотворения.
Баланин заключил, что программа государственных гарантий полностью обеспечена финансированием и на этот год утверждены расходы в объеме 3,9 триллиона рублей.
В ходе совещания прошли стратегические сессии, в рамках которых участники поговорили в том числе о цифровой трансформации системы ОМС, информационной безопасности, контрольно-ревизионной деятельности и др. Баланин отметил, что одной из самых важных задач системы обязательного медицинского страхования остается оказание качественной медицинской помощи, направленной в первую очередь на пациента.