В каких случаях можно говорить о зависимости от гаджетов

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Под экранным временем понимается количество часов, проведенных за экраном устройства. Этот период может быть длительным и измеряться в днях, неделях и даже месяцах, пишет newkhakasiya.online.
Обычно говорят о зависимости лишь в том случае, если человек испытывает негативные эмоции после использования гаджетов. Однако специалисты утверждают, что аддикция — это клинический термин, применяющийся для характеристики различных видов зависимостей, таких как наркотическая, алкогольная, пищевая, зависимость от азартных игр и др.
Существует гипотеза о том, что при использовании социальных сетей у человека вырабатывается дофамин, который часто называют гормоном радости. Человек получает удовольствие от использования соцсетей, поэтому часто возвращается к ним. Это приводит к привыканию.
Следует отметить, что некоторые из привычек могут быть нейтральными и не указывать на зависимость, например частая проверка телефона. Однако такое поведение может быть вредным, если человек проверяет социальные сети в неподходящие моменты — за рулем или во время общения.
Проверка телефона поздно вечером или ночью может быть даже полезной привычкой, позволяющей развлечься или пообщаться с друзьями. Такое использование гаджета может улучшить настроение и общее самочувствие.