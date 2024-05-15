nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

В каких случаях можно говорить о зависимости от гаджетов

В каких случаях можно говорить о зависимости от гаджетов

15 мая 2024, 11:02
Фото: 1MI
Многие знакомы с термином «экранное время», однако его понятие довольно расплывчато.

Под экранным временем понимается количество часов, проведенных за экраном устройства. Этот период может быть длительным и измеряться в днях, неделях и даже месяцах, пишет newkhakasiya.online.

Обычно говорят о зависимости лишь в том случае, если человек испытывает негативные эмоции после использования гаджетов. Однако специалисты утверждают, что аддикция — это клинический термин, применяющийся для характеристики различных видов зависимостей, таких как наркотическая, алкогольная, пищевая, зависимость от азартных игр и др.

Существует гипотеза о том, что при использовании социальных сетей у человека вырабатывается дофамин, который часто называют гормоном радости. Человек получает удовольствие от использования соцсетей, поэтому часто возвращается к ним. Это приводит к привыканию.

Следует отметить, что некоторые из привычек могут быть нейтральными и не указывать на зависимость, например частая проверка телефона. Однако такое поведение может быть вредным, если человек проверяет социальные сети в неподходящие моменты — за рулем или во время общения.

Проверка телефона поздно вечером или ночью может быть даже полезной привычкой, позволяющей развлечься или пообщаться с друзьями. Такое использование гаджета может улучшить настроение и общее самочувствие.

Подпишитесь
Держаться как в 41-м. На Тобольск наступает большая вода
Вчера, 14:02
Жару не ждите: синоптики рассказали, какая погода будет в июне
Сегодня, 05:34
Будет голод? Как повлияют майские морозы и снегопады на урожай в Тюменской области
Сегодня, 06:27
«Таких программ больше не будет»: что ждать после отмены льготной ипотеки в Тюмени?
Сегодня, 01:00
Мигранты начали переезжать в Тюмень целыми семьями
Сегодня, 04:33
«Сам попросился»: уроженец Таджикистана рассказал, как попал на СВО через Тюмень
Сегодня, 09:49
"