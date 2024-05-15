Стартовал всероссийский конкурс на лучшее видео о Ямале

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Сегодня, 15 мая, стартовал всероссийский конкурс «Покажи Ямал», который направлен на повышение туристической привлекательности региона и привлечение внимания как профессионалов, так и любителей создания видеоконтента.
Работы будут принимать в следующих номинациях — «Ямал летний», «Ямал зимний» и «Ямал документальный». Участникам предоставляется возможность продемонстрировать свои видеоролики о культурных, природных и туристических достопримечательностях, показать уникальность и красоту округа.
Лучшие работы в каждой из номинаций отметят денежными премиями в размерах от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Участниками могут стать все желающие. Есть лишь два условия — гражданство РФ, а также достижение 14-летия. Конкурс организует Центр развития туризма на Полярном Урале при поддержке правительства ЯНАО. Направить заявку можно на официальном сайте конкурса.