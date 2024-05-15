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Posted Сегодня, 14:13

Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

Стартовал всероссийский конкурс на лучшее видео о Ямале

Стартовал всероссийский конкурс на лучшее видео о Ямале

15 мая 2024, 14:13
Фото: пресс-службы губернатора ЯНАО
Авторов лучших работ наградят денежными премиями.
Сюжет
Конкурс

Сегодня, 15 мая, стартовал всероссийский конкурс «Покажи Ямал», который направлен на повышение туристической привлекательности региона и привлечение внимания как профессионалов, так и любителей создания видеоконтента.

Работы будут принимать в следующих номинациях — «Ямал летний», «Ямал зимний» и «Ямал документальный». Участникам предоставляется возможность продемонстрировать свои видеоролики о культурных, природных и туристических достопримечательностях, показать уникальность и красоту округа.

Лучшие работы в каждой из номинаций отметят денежными премиями в размерах от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Участниками могут стать все желающие. Есть лишь два условия — гражданство РФ, а также достижение 14-летия. Конкурс организует Центр развития туризма на Полярном Урале при поддержке правительства ЯНАО. Направить заявку можно на официальном сайте конкурса.

#Культура#Тюмень#Конкурс#Природа#Премии#Достопримечательности#Правительство ЯНАО
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