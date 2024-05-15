Стартовал всероссийский конкурс на лучшее видео о Ямале

Лучшие работы в каждой из номинаций отметят денежными премиями в размерах от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Участниками могут стать все желающие. Есть лишь два условия — гражданство РФ, а также достижение 14-летия. Конкурс организует Центр развития туризма на Полярном Урале при поддержке правительства ЯНАО. Направить заявку можно на официальном сайте конкурса.