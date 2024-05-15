«Причин много»: из больницы в Тюменской области массово уволились врачи

Как сообщает ura.ru со ссылкой на собственный источник, медицинский персонал неоднократно пытался найти общий язык с главным врачом больницы — Дмитрием Костиным. Работники недовольны условиями труда и заработной платой, которая, по их словам, стала меньше в последнее время.