nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:49

Published Сегодня, 15:49

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Из отделений тюменской больницы уволились все врачи

«Причин много»: из больницы в Тюменской области массово уволились врачи

15 мая 2024, 15:49
Фото: 1MI

Из отделений тюменской больницы уволились все врачи

Врачи двух отделений областной больницы №15, расположенной в Нижней Тавде, массово написали заявление на увольнение. Причиной тому, по словам инсайдера, послужили нарушения прав персонала.

Как сообщает ura.ru со ссылкой на собственный источник, медицинский персонал неоднократно пытался найти общий язык с главным врачом больницы — Дмитрием Костиным. Работники недовольны условиями труда и заработной платой, которая, по их словам, стала меньше в последнее время.

Сообщается, что врачи жаловались на нарушение своих прав в контролирующие органы, но результата это не принесло. Последним рабочим днем недовольных сотрудников значится 30 мая.

Агентство также сообщает, что стаж работы сотрудников указанных отделений Областной больницы №15 — от 15 до 40 лет. В департаменте здравоохранения Тюменской области пока никак не комментировали ситуацию.

Ранее наше издание писало, что больницу в Тюмени ждет ремонт за полмиллиарда рублей.

Читайте также:
Паводок в Тюменской области сняли из космоса. ФОТОПаводок-2024: что происходит с тюменскими реками?Движение на трассе Тюмень — Омск вернут к обычному режиму при одном условии
#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Тобольск#Здоровье#Ишимский район#Абатский район
Подпишитесь
«Миллиарды — соседям»: Тюмень останется без бюджетных денег на ликвидацию наводнения
Сегодня, 10:25
Жару не ждите: синоптики рассказали, какая погода будет в июне
Сегодня, 05:34
Будет голод? Как повлияют майские морозы и снегопады на урожай в Тюменской области
Сегодня, 06:27
«Таких программ больше не будет»: что ждать после отмены льготной ипотеки в Тюмени?
Сегодня, 01:00
Мигранты начали переезжать в Тюмень целыми семьями
Сегодня, 04:33
«Сам попросился»: уроженец Таджикистана рассказал, как попал на СВО через Тюмень
Сегодня, 09:49
"