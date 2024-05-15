«Причин много»: из больницы в Тюменской области массово уволились врачи

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Как сообщает ura.ru со ссылкой на собственный источник, медицинский персонал неоднократно пытался найти общий язык с главным врачом больницы — Дмитрием Костиным. Работники недовольны условиями труда и заработной платой, которая, по их словам, стала меньше в последнее время.
Сообщается, что врачи жаловались на нарушение своих прав в контролирующие органы, но результата это не принесло. Последним рабочим днем недовольных сотрудников значится 30 мая.
Агентство также сообщает, что стаж работы сотрудников указанных отделений Областной больницы №15 — от 15 до 40 лет. В департаменте здравоохранения Тюменской области пока никак не комментировали ситуацию.
Ранее наше издание писало, что больницу в Тюмени ждет ремонт за полмиллиарда рублей.