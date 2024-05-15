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Published Сегодня, 07:44

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На фестиваль в Тюмени приедут знаменитые артисты

Ориентир на Федука: на тюменский фестиваль приедут знаменитые артисты

15 мая 2024, 07:44
Фото: 1MI

На фестиваль в Тюмени приедут знаменитые артисты

Фестиваль «Мохито Fest» состоится в Тюмени в начале июля. Кроме выступления известных музыкантов, гостей ждут и другие мероприятия.

На фестивале «Мохито Fest» в Тюмени выступят Feduk, Slava Marlow и Biicla. Об этом сообщается на сайте организаторов фестиваля.

«Еще в феврале на стадии проработки концепции мы знали, что привезем Feduk. Это было понятно исходя из запроса тюменцев — его горожане ждали уже шесть лет. Мы старались подобрать других музыкантов так, чтобы они сочетались между собой, не играли в принципиально разных стилях. Поэтому решили пригласить еще Slava Marlow и Biicla. Думаем, они встретятся как давние друзья и энергия фестиваля будет совсем иной, чем если бы звезды были разных стилей», — рассказала специалист по связям с общественностью фестиваля «Мохито Fest» Ирина Малюгина Ura.ru.
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Фестиваль пройдет 6 июля на площадке базы отдыха «Стальной азарт». Помимо концерта, гостей ждут интерактивные зоны — автовыставка, стритбольные площадки и школа диджеинга.

Ранее «Наш город» писал, что в конце июня на набережной Туры в Тюмени пройдет традиционное мероприятие «Вальс на набережной». Выпускники уже готовятся к мероприятию и репетируют танец.

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