Ориентир на Федука: на тюменский фестиваль приедут знаменитые артисты

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
На фестивале «Мохито Fest» в Тюмени выступят Feduk, Slava Marlow и Biicla. Об этом сообщается на сайте организаторов фестиваля.
«Еще в феврале на стадии проработки концепции мы знали, что привезем Feduk. Это было понятно исходя из запроса тюменцев — его горожане ждали уже шесть лет. Мы старались подобрать других музыкантов так, чтобы они сочетались между собой, не играли в принципиально разных стилях. Поэтому решили пригласить еще Slava Marlow и Biicla. Думаем, они встретятся как давние друзья и энергия фестиваля будет совсем иной, чем если бы звезды были разных стилей», — рассказала специалист по связям с общественностью фестиваля «Мохито Fest» Ирина Малюгина Ura.ru.
Фестиваль пройдет 6 июля на площадке базы отдыха «Стальной азарт». Помимо концерта, гостей ждут интерактивные зоны — автовыставка, стритбольные площадки и школа диджеинга.
Ранее «Наш город» писал, что в конце июня на набережной Туры в Тюмени пройдет традиционное мероприятие «Вальс на набережной». Выпускники уже готовятся к мероприятию и репетируют танец.