«Комфорт — выше»: из Тюмени в Курган и Нижневартовск поедут новые автобусы

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
По информации ведомства, на маршруты выйдет четыре новых автобуса.
«Это современные автобусы большого класса, последнего поколения, способные с комфортом перевозить более 50 пассажиров по территории нескольких субъектов Российской Федерации», — сообщили в ГУС.
Отметим, что перевозчик обслуживает межрегиональные маршруты «Тюмень-Нижневартовск-Тюмень» и «Курган-Нижневартовск-Курган». Билеты можно приобрести на сайте тюменского автовокзала.
Ранее «Наш город» сообщал, что самолет из Тюмени дважды пострадал за утро.