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Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

Из Тюмени в соседние регионы будут ездить новые автобусы

«Комфорт — выше»: из Тюмени в Курган и Нижневартовск поедут новые автобусы

15 мая 2024, 15:08
Фото: 1MI

Из Тюмени в соседние регионы будут ездить новые автобусы

Новые автобусы китайского производства YUTONG выйдут на маршруты между Тюменью, Курганом и Нижневартовском. Машины закупил перевозчик «Транспортная компания Лига», сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

По информации ведомства, на маршруты выйдет четыре новых автобуса.

«Это современные автобусы большого класса, последнего поколения, способные с комфортом перевозить более 50 пассажиров по территории нескольких субъектов Российской Федерации», — сообщили в ГУС.

Отметим, что перевозчик обслуживает межрегиональные маршруты «Тюмень-Нижневартовск-Тюмень» и «Курган-Нижневартовск-Курган». Билеты можно приобрести на сайте тюменского автовокзала.

Ранее «Наш город» сообщал, что самолет из Тюмени дважды пострадал за утро.

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#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Транспорт#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск
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