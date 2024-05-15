Фонду целевого капитала ТюмГУ исполнилось 15 лет

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
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Путь Фонда целевого капитала начался с инициативы доктора философских наук, профессора, академика Российской академии образования Геннадия Филипповича Куцева и стартового капитала в 3 миллиона рублей еще в 2009 году. На сегодняшний день объем Фонда увеличился в десять раз и составляет 30 миллионов рублей. Значительный рост активов свидетельствует об эффективной деятельности организации и доверии к ней со стороны индустриальных партнеров, выпускников, сотрудников, студентов и друзей университета.
Фонд целевого капитала — это эффективный инструмент, который занимает важнейшее место в академической экосистеме госуниверситета, оказывая разностороннюю финансовую поддержку талантливым обучающимся разных уровней и специальностей — от учеников гимназии ТюмГУ до аспирантов.
Отмечая свое 15-летие, Фонд смотрит в будущее и твердо намерен продолжать свою миссию по поддержке успехов молодых ученых, преподавателей, сотрудников, а также развитию университета как лидера Западно-Сибирского научно-образовательного кластера.
Благодарим всех, кто принимал участие в работе Фонда на протяжении последних 15 лет. Достижения были бы невозможны без коллективных усилий и неизменной поддержки дарителей и партнеров, — подчеркнул ректор ТюмГУ Иван Романчук.
В официальной группе Фонда ВКонтакте размещен видеоролик, рассказывающий о его деятельности, достижениях и о первых победителях конкурса на получение стипендии имени Геннадия Филипповича Куцева.