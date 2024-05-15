Фонду целевого капитала ТюмГУ исполнилось 15 лет

Путь Фонда целевого капитала начался с инициативы доктора философских наук, профессора, академика Российской академии образования Геннадия Филипповича Куцева и стартового капитала в 3 миллиона рублей еще в 2009 году. На сегодняшний день объем Фонда увеличился в десять раз и составляет 30 миллионов рублей. Значительный рост активов свидетельствует об эффективной деятельности организации и доверии к ней со стороны индустриальных партнеров, выпускников, сотрудников, студентов и друзей университета.