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Фонду целевого капитала ТюмГУ исполнилось 15 лет

Фонду целевого капитала ТюмГУ исполнилось 15 лет

15 мая 2024, 05:43
Фото: ТюмГУ
15 мая 2024 года Фонд целевого капитала Тюменского государственного университета отметил 15 лет со дня основания.

Путь Фонда целевого капитала начался с инициативы доктора философских наук, профессора, академика Российской академии образования Геннадия Филипповича Куцева и стартового капитала в 3 миллиона рублей еще в 2009 году. На сегодняшний день объем Фонда увеличился в десять раз и составляет 30 миллионов рублей. Значительный рост активов свидетельствует об эффективной деятельности организации и доверии к ней со стороны индустриальных партнеров, выпускников, сотрудников, студентов и друзей университета.

Фонд целевого капитала — это эффективный инструмент, который занимает важнейшее место в академической экосистеме госуниверситета, оказывая разностороннюю финансовую поддержку талантливым обучающимся разных уровней и специальностей — от учеников гимназии ТюмГУ до аспирантов.

Отмечая свое 15-летие, Фонд смотрит в будущее и твердо намерен продолжать свою миссию по поддержке успехов молодых ученых, преподавателей, сотрудников, а также развитию университета как лидера Западно-Сибирского научно-образовательного кластера.

Благодарим всех, кто принимал участие в работе Фонда на протяжении последних 15 лет. Достижения были бы невозможны без коллективных усилий и неизменной поддержки дарителей и партнеров, — подчеркнул ректор ТюмГУ Иван Романчук.

В официальной группе Фонда ВКонтакте размещен видеоролик, рассказывающий о его деятельности, достижениях и о первых победителях конкурса на получение стипендии имени Геннадия Филипповича Куцева.

#Анастасия Имамахметова#Тюмень#ТюмГУ#Ученые#Юбилей#Стипендия#Преподаватели#Финансовая поддержка
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