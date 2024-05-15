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Тюменец чудом выжил в ДТП с потерявшим управление пикапом

«Чудом остался жив»: в Тюменской области пикап чуть задавил пешехода. Видео

15 мая 2024, 16:58
Фото: 1MI

Тюменец чудом выжил в ДТП с потерявшим управление пикапом

В селе Ембаево Тюменской области произошло дорожно-транспортное происшествие между припаркованным легковым автомобилем и пикапом. Видео опубликовали местные жители в социальных сетях.
Сюжет
ДТП

На кадрах видно, как пикап на большой скорости задевает движущейся грузовик, съезжает на обочину, где влетает в припаркованный легковой автомобиль. В момент ДТП рядом с машинами был пешеход, которому чудом удалось увернуться от пикапа.

О пострадавших, также как и о том, что послужило причиной аварии, не сообщается. В Госавтоинспекции пока не комментировали ДТП.

Ранее «Наш город» сообщал, что машина «скорой помощи» с пациентом перевернулась в Тюменской области.

Видео: Регион Тюмень
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