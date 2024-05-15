«Чудом остался жив»: в Тюменской области пикап чуть задавил пешехода. Видео

Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
На кадрах видно, как пикап на большой скорости задевает движущейся грузовик, съезжает на обочину, где влетает в припаркованный легковой автомобиль. В момент ДТП рядом с машинами был пешеход, которому чудом удалось увернуться от пикапа.
О пострадавших, также как и о том, что послужило причиной аварии, не сообщается. В Госавтоинспекции пока не комментировали ДТП.
Ранее «Наш город» сообщал, что машина «скорой помощи» с пациентом перевернулась в Тюменской области.