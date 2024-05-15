Бизнесмены организовали нелегальную сауну в тюменской многоэтажке

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Прокуратура Центрального округа Тюмени с привлечением специалистов ГУ МЧС России по Тюменской области и регионального управления Роспотребнадзора провела проверку сауны «Комфорт», расположенной в 10-этажном доме в Заречном проезде.
«Проверка установила, что данный дом расположен в зоне жилой застройки. На первом этаже размещены встроенно-пристроенные помещения, где расположена сауна. Согласно сведениям из ЕГРН, нежилое помещение принадлежит Виталию Б., арендатором помещения является Виктор С.», — сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
В ходе осмотра сауны были выявлены нарушения пожарной безопасности. Суд запретил владельцу передавать помещения другим людям для организации саун и обязал его прекратить использование помещений до устранения нарушений.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени за незаконную выдачу займов закрыли сеть из 18 комиссионок. В отношении владельца возбуждено уголовное дело.