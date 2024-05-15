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В Тюмени закрыли нелегальную сауну, организованную в жилом доме

Бизнесмены организовали нелегальную сауну в тюменской многоэтажке

15 мая 2024, 07:19
Фото: 1MI

В Тюмени закрыли нелегальную сауну, организованную в жилом доме

В сауне прошла проверка, в результате которой были выявлены нарушения пожарной безопасности. Владельцу помещения пришлось отвечать перед законом.
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Суд

Прокуратура Центрального округа Тюмени с привлечением специалистов ГУ МЧС России по Тюменской области и регионального управления Роспотребнадзора провела проверку сауны «Комфорт», расположенной в 10-этажном доме в Заречном проезде.

«Проверка установила, что данный дом расположен в зоне жилой застройки. На первом этаже размещены встроенно-пристроенные помещения, где расположена сауна. Согласно сведениям из ЕГРН, нежилое помещение принадлежит Виталию Б., арендатором помещения является Виктор С.», — сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
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В ходе осмотра сауны были выявлены нарушения пожарной безопасности. Суд запретил владельцу передавать помещения другим людям для организации саун и обязал его прекратить использование помещений до устранения нарушений.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени за незаконную выдачу займов закрыли сеть из 18 комиссионок. В отношении владельца возбуждено уголовное дело.

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