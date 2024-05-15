Александр Моор вошел в десятку рейтинга глав российских регионов

По мнению экспертов, рост Александра Моора в рейтинге связан с паводковой ситуацией в регионе. Например, он принял участие в телефонных переговорах с президентом Владимиром Путиным, ввел в Тюменской области режим ЧС из-за прогноза по паводкам и поручил местным властям начать эвакуацию людей, проживающих в зонах подтопления.