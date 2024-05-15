Александр Моор вошел в десятку рейтинга глав российских регионов

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 05:43
Updated Сегодня, 05:43
В рейтинге глав российских регионов за апрель 2024 года губернатор Александр Моор занял шестое место. По данным «Медиалогии», пятое место он уступил главе Курганской области Вадиму Шумкову.
На четвертой строчке рейтинга расположился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, на третьей — глава Оренбургской области Денис Паслер. Лидерами рейтинга стали губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин, занявшие второе и первое места соответственно.
По мнению экспертов, рост Александра Моора в рейтинге связан с паводковой ситуацией в регионе. Например, он принял участие в телефонных переговорах с президентом Владимиром Путиным, ввел в Тюменской области режим ЧС из-за прогноза по паводкам и поручил местным властям начать эвакуацию людей, проживающих в зонах подтопления.
Ранее «Наш город» сообщал, что президент Владимир Путин оставил Владимира Якушева в должности. Пост полпреда президента в УрФО он занимает с осени 2020 года.