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Published Сегодня, 15:21

Modified Сегодня, 15:23

Updated Сегодня, 15:23

В Вагайском районе вода может затопить жилые дома

Вода добавила плюс 60 см: в Вагайском районе экстренно эвакуируют жителей

14 мая 2024, 15:21
Фото: Телеграм-канал Александра Моора

В Вагайском районе вода может затопить жилые дома

Сегодня губернатор Тюменской области работал в Вагайском районе. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

 

Глава региона оценил, как проводятся работы по укреплению насыпей в деревне Большой Карагай, где идет активный подъем воды. Населенный пункт первый подвергнется потопу из-за реки Иртыш.

«Здесь уже превышена отметка опасного явления. За последние трое суток вода добавила плюс 60 см. И судя по ситуации в селе Усть-Ишим Омской области, которое находится выше по течению, вода продолжит прибывать», — пишет губернатор.

В данный момент все внимание жителей уделяется эвакуации из опасной зоны. В зоне потопа находятся 66 домов.

Ранее «Наш город» писал, что большая вода наступает на Тобольск.

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