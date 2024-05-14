Вода добавила плюс 60 см: в Вагайском районе экстренно эвакуируют жителей

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Глава региона оценил, как проводятся работы по укреплению насыпей в деревне Большой Карагай, где идет активный подъем воды. Населенный пункт первый подвергнется потопу из-за реки Иртыш.
«Здесь уже превышена отметка опасного явления. За последние трое суток вода добавила плюс 60 см. И судя по ситуации в селе Усть-Ишим Омской области, которое находится выше по течению, вода продолжит прибывать», — пишет губернатор.
В данный момент все внимание жителей уделяется эвакуации из опасной зоны. В зоне потопа находятся 66 домов.
Ранее «Наш город» писал, что большая вода наступает на Тобольск.