В Тюмени резко взлетели цены на иномарки

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Как пишет ura.ru, автомобили 2024 года выпуска уже поступили в продажу, а цена на них гораздо выше, чем на прошлое поколение.
Китайский автомобиль обойдется теперь тюменцам дороже на 60 тысяч или на 1,2 млн в среднем. Все зависит от марки и модели.
Самыми подорожавшими стали бренды Hongqi и Voyah, а также Geely, Sollers. Сейчас покупателям выгоднее брать машины прошлого года.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени снесут 132 дома по КРТ.