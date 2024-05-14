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Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

В Тюмени резко взлетели цены на иномарки

В Тюмени резко взлетели цены на иномарки

14 мая 2024, 12:34
Фото: Изображение Midjourney
В Тюмени взлетели цены на китайские автомобили. Об этом сообщили в одном из дилерских центров Тюмени.

Как пишет ura.ru, автомобили 2024 года выпуска уже поступили в продажу, а цена на них гораздо выше, чем на прошлое поколение.

Китайский автомобиль обойдется теперь тюменцам дороже на 60 тысяч или на 1,2 млн в среднем. Все зависит от марки и модели.

Самыми подорожавшими стали бренды Hongqi и Voyah, а также Geely, Sollers. Сейчас покупателям выгоднее брать машины прошлого года.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени снесут 132 дома по КРТ.

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#Нигина Азамова#Тюмень#Цены#Китай#Авто#Иномарки#Стоимость авто
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