nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:40

Published Сегодня, 15:40

Modified Сегодня, 15:42

Updated Сегодня, 15:42

Тюменским предпринимателям, пострадавшим от паводка, реструктурируют кредиты

Тюменским предпринимателям, пострадавшим от паводка, реструктурируют кредиты

14 мая 2024, 15:40
Фото: 1MI
Банк России рекомендовал тюменским банкам реструктурировать кредиты бизнесменам, которые пострадали от паводка. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Отмечается, что если предприниматель обратился с просьбой поменять ему условия кредита, то нужно приостановить исполнения по нему на согласованный с кредитором срок. Новый график платежей нужно направить клиенту оперативно, а за просрочки не начислят пени и штрафы,

В Тюменской области бизнесмены продолжают звонить на горячую линию с вопросами о получении льготных займов, а также пересмотре условий кредита.

Ранее «Наш город» писал, что большая вода добралась до города Тобольска.

Читайте также:
Новую программу поддержки многодетных семей запустили в Тюменской областиВ Тюмени сдают в аренду АЗС, на которой убили ее владельца9 мая Сбер приглашает тюменцев на праздничный концерт
#Нигина Азамова#Общество#Бизнес#Тюменская область#Предприниматель#Кредиты#Предпринимательство#Предприниматели#Паводок в Тюменской области в 2024 году
Подпишитесь
Держаться как в 41-м. На Тобольск наступает большая вода
Сегодня, 14:02
Как снять посуточно квартиру в Тюмени? Цены и лучшие районы
Сегодня, 01:02
Паводок-2024: что происходит с тюменскими реками?
Сегодня, 03:39
Кто займет кресло мэра Тюмени после ухода Кухарука?
Сегодня, 05:16
Тысяча за спиннинг, а за улов — десятки. Сколько стоит платная рыбалка в Тюмени
Сегодня, 10:40
Был пропавшим без вести: юного тюменца, погибшего на СВО, не могут похоронить
Сегодня, 08:46
"