Тюменским предпринимателям, пострадавшим от паводка, реструктурируют кредиты

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
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Updated Сегодня, 15:42
Отмечается, что если предприниматель обратился с просьбой поменять ему условия кредита, то нужно приостановить исполнения по нему на согласованный с кредитором срок. Новый график платежей нужно направить клиенту оперативно, а за просрочки не начислят пени и штрафы,
В Тюменской области бизнесмены продолжают звонить на горячую линию с вопросами о получении льготных займов, а также пересмотре условий кредита.
Ранее «Наш город» писал, что большая вода добралась до города Тобольска.