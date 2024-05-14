Стало известно, где в Тюмени продаются самые дешевые квартиры

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
По информации агентства, самые дешевые квартиры продаются в районе Стрелы. Там средняя цена за вторичку составляет 101 094 рублей за квадратный метр при средней цене в 121 998 тысяч в целом по Тюмени.
В апреле лидером по самой высокой стоимости квартир на вторичном рынке стал район Европейский. Далее идут 5-й Заречный и Заречный. Рейтинг лидеров замыкает Тюменская слобода.
Самые дорогие новостройки в Тюмени расположены в историческом центре и на Зареке.
Ранее «Наш город» писал, что тюменская администрация снесет 132 аварийных дома в рамках КРТ.