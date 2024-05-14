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Posted Сегодня, 15:59

Published Сегодня, 15:59

Modified Сегодня, 16:01

Updated Сегодня, 16:01

Самые дешевые квартиры в Тюмени продаются в районе Стрелы

Стало известно, где в Тюмени продаются самые дешевые квартиры

14 мая 2024, 15:59
Фото: 1MI

Самые дешевые квартиры в Тюмени продаются в районе Стрелы

В Тюмени ситуация на рынке недвижимости меняется ежедневно. Аналитики компании «Этажи» рассказали, в каком районе областной столице продаются самые дешевые квартиры.

По информации агентства, самые дешевые квартиры продаются в районе Стрелы. Там средняя цена за вторичку составляет 101 094 рублей за квадратный метр при средней цене в 121 998 тысяч в целом по Тюмени.

В апреле лидером по самой высокой стоимости квартир на вторичном рынке стал район Европейский. Далее идут 5-й Заречный и Заречный. Рейтинг лидеров замыкает Тюменская слобода.

Самые дорогие новостройки в Тюмени расположены в историческом центре и на Зареке.

Ранее «Наш город» писал, что тюменская администрация снесет 132 аварийных дома в рамках КРТ.

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#Нигина Азамова#Общество#Недвижимость#Квартиры#Цены на жилье#Цены на квартиры
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