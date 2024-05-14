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Сквер Воды в Восточном районе Тюмени заинтересует всех жителей города

Сквер Воды в Восточном районе Тюмени заинтересует всех жителей города

14 мая 2024, 07:59
Фото: ООО «Тюмень Водоканал»
В Управе Восточного административного округа обсудили наполнение будущего сквера Воды, который протянется от улицы Монтажников до Моторостроителей. Это совместный проект администрации города и «Росводоканал Тюмень».

Соглашение о благоустройстве территории и строительстве фонтана подписали глава города Руслан Кухарук и генеральный директор тюменского водоканала Ольга Сарбаева.

О необходимости продолжения благоустройства вокруг Семейного сквера часто говорили жители окрестных домов и всего района. Новый сквер — один из наказов жителей, который при поддержке тюменского водоканала взяли в работу. И очень здорово, что уже в этом году наш район получит еще одно комфортное место для прогулок и отдыха, — подчеркнул депутат Тюменской городской думы Павел Девайкин.
Фото: ООО «Тюмень Водоканал»

Тюменский водоканал уже заменил 200 метров водопроводных сетей. Сейчас специалисты по благоустройству занимаются планировкой сквера. Скоро здесь проложат пешеходные дорожки, разместят детскую площадку, установят лавочки и малые архитектурные формы.

Сквер воды будет посвящен первому в Сибири водопроводу, и мы хотим, чтобы этот сквер стал своего рода образовательным проектом: помог глубже узнать историю нашего города, а также подчеркнул ценность воды — главного жизненного ресурса нашей планеты, — отметила руководитель пресс-службы «Росводоканал Тюмень» Ирина Айданова.

Центральным смысловым и географическим элементом общественного пространства станет «сухой» фонтан, а в его центре будет скульптурная композиция в виде капли воды.

#Тюмень#Тюменская область#Благоустройство#Водоканал#Детская площадка#Фонтан#ООО «Тюмень Водоканал»#История города
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