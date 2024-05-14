Сквер Воды в Восточном районе Тюмени заинтересует всех жителей города

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
Соглашение о благоустройстве территории и строительстве фонтана подписали глава города Руслан Кухарук и генеральный директор тюменского водоканала Ольга Сарбаева.
О необходимости продолжения благоустройства вокруг Семейного сквера часто говорили жители окрестных домов и всего района. Новый сквер — один из наказов жителей, который при поддержке тюменского водоканала взяли в работу. И очень здорово, что уже в этом году наш район получит еще одно комфортное место для прогулок и отдыха, — подчеркнул депутат Тюменской городской думы Павел Девайкин.
Тюменский водоканал уже заменил 200 метров водопроводных сетей. Сейчас специалисты по благоустройству занимаются планировкой сквера. Скоро здесь проложат пешеходные дорожки, разместят детскую площадку, установят лавочки и малые архитектурные формы.
Сквер воды будет посвящен первому в Сибири водопроводу, и мы хотим, чтобы этот сквер стал своего рода образовательным проектом: помог глубже узнать историю нашего города, а также подчеркнул ценность воды — главного жизненного ресурса нашей планеты, — отметила руководитель пресс-службы «Росводоканал Тюмень» Ирина Айданова.
Центральным смысловым и географическим элементом общественного пространства станет «сухой» фонтан, а в его центре будет скульптурная композиция в виде капли воды.