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В Тюменской области продлили до 5 июня особый противопожарный режим

Сбор грибов под запретом: особый противопожарный режим в Тюменской области продлили

14 мая 2024, 04:26
Фото: 1MI

В Тюменской области продлили до 5 июня особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим продлили в Тюменской области до 5 июня. Соответствующее решение было принято на заседании президиума правительства региона.

Тюменцам запрещено разводить сжигать мусор и сухостой, разводить открытый огонь, костры, посещать лес. Для нарушителей предусмотрены штрафы от 10 тысяч до 800 тысяч рублей.

В целом с начала апреля на территории Тюменской области произошло 179 ландшафтных и 13 лесных пожаров. За последние сутки новых лесных пожаров зарегистрировано не было, был ликвидирован 1 лесной пожар площадью 2,3 гектара.

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14 мая в Ишимской, Тобольской и Уватской авиазонах установлен II класс пожарной опасности (низкая степень), в Тюменской авиазоне — I класс (опасности нет). 15 и 16 мая в Уватской авиазоне прогнозируется III класс пожарной опасности (средняя степень), в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах — II класс (низкая степень).

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Пожар#Особый противопожарный режим
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