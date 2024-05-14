Сбор грибов под запретом: особый противопожарный режим в Тюменской области продлили

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
Тюменцам запрещено разводить сжигать мусор и сухостой, разводить открытый огонь, костры, посещать лес. Для нарушителей предусмотрены штрафы от 10 тысяч до 800 тысяч рублей.
В целом с начала апреля на территории Тюменской области произошло 179 ландшафтных и 13 лесных пожаров. За последние сутки новых лесных пожаров зарегистрировано не было, был ликвидирован 1 лесной пожар площадью 2,3 гектара.
14 мая в Ишимской, Тобольской и Уватской авиазонах установлен II класс пожарной опасности (низкая степень), в Тюменской авиазоне — I класс (опасности нет). 15 и 16 мая в Уватской авиазоне прогнозируется III класс пожарной опасности (средняя степень), в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах — II класс (низкая степень).
Ранее «Наш Город» писал, что по данным Авиалесоохраны, Тюменская область находится в числе регионов, где в этом году ожидается наибольшая вероятность лесных пожаров. Пик прогнозируется на май–июнь.