Продажи на вторичном рынке недвижимости в Тюмени рухнули

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
«Относительно данных 2023 года число предложений уменьшилось на 11 тысяч квартир или 83,48%», — сообщили аналитики агентства недвижимости «Этажи» РБК Тюмень.
Одной из причин снижения объема предложения на вторичном рынке стала высокая ипотечная ставка. Многие покупатели не решаются брать ипотеку для улучшения жилищных условий и продавать свои квартиры.
По словам главы «Этажей» Ильдара Хусаинова, снижение числа сделок было ожидаемо — тренд наметился еще марте этого года. В апреле же вторичное жилье «просело» на 40%.
При этом, несмотря на снижение числа предложений на рынке, стоимость квадратного метра «вторички» за последний месяц увеличилась на 2,2 тысячи рублей — и составляет сегодня 121,9 тысячи, пишет РБК Тюмень.
Квадрат в новостройках также подорожал на 1,1% — до 137,6 тысячи рублей. Хоть рост и замедлился, но снижения пока нет.
«Мы видим, что рост цен на новостройки замедлился. Несомненно, здесь сказалось уменьшение выдачи кредитов по льготным ипотечным программам, связанное с тем, что с банков за нее стали брать комиссию. Видимо, можно прогнозировать дальнейшее снижение цен на новостройки после 1 июля, когда выдача льготной ипотеки под 8% завершится», — сообщил генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР» Павел Луценко.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени размер ставок на арендное жилье практически сравнялся с суммой платы за ипотеку. В среднем за схемную квартиру в месяц сегодня придется платить 25 тысяч рублей.