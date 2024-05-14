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Updated Сегодня, 07:09

Тюмени практически два раза сократилось число продаваемых вторичных квартир

Продажи на вторичном рынке недвижимости в Тюмени рухнули

14 мая 2024, 07:07
Фото: 1MI

Тюмени практически два раза сократилось число продаваемых вторичных квартир

В Тюмени сократилось число квартир на вторичном рынке, выставленных на продажу. В апреле было размещено лишь 2,1 тысячи предложений, что меньше по сравнению с мартов 2024 года на 77,46% или 7,5 тысячи.
«Относительно данных 2023 года число предложений уменьшилось на 11 тысяч квартир или 83,48%», — сообщили аналитики агентства недвижимости «Этажи» РБК Тюмень.

Одной из причин снижения объема предложения на вторичном рынке стала высокая ипотечная ставка. Многие покупатели не решаются брать ипотеку для улучшения жилищных условий и продавать свои квартиры.

По словам главы «Этажей» Ильдара Хусаинова, снижение числа сделок было ожидаемо — тренд наметился еще марте этого года. В апреле же вторичное жилье «просело» на 40%.

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При этом, несмотря на снижение числа предложений на рынке, стоимость квадратного метра «вторички» за последний месяц увеличилась на 2,2 тысячи рублей — и составляет сегодня 121,9 тысячи, пишет РБК Тюмень.

Квадрат в новостройках также подорожал на 1,1% — до 137,6 тысячи рублей. Хоть рост и замедлился, но снижения пока нет.

«Мы видим, что рост цен на новостройки замедлился. Несомненно, здесь сказалось уменьшение выдачи кредитов по льготным ипотечным программам, связанное с тем, что с банков за нее стали брать комиссию. Видимо, можно прогнозировать дальнейшее снижение цен на новостройки после 1 июля, когда выдача льготной ипотеки под 8% завершится», — сообщил генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР» Павел Луценко.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени размер ставок на арендное жилье практически сравнялся с суммой платы за ипотеку. В среднем за схемную квартиру в месяц сегодня придется платить 25 тысяч рублей.

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