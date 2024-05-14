Продажи на вторичном рынке недвижимости в Тюмени рухнули

Тюмени практически два раза сократилось число продаваемых вторичных квартир

В Тюмени сократилось число квартир на вторичном рынке, выставленных на продажу. В апреле было размещено лишь 2,1 тысячи предложений, что меньше по сравнению с мартов 2024 года на 77,46% или 7,5 тысячи.