Первым из сферы ЦБП участником реестра утилизаторов стала ПЦБК

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Как отмечается, внесение предприятия в реестр дает ему право оказывать услуги по переработке картонно-бумажных отходов в рамках реализации обновленного механизма расширенной ответственности производителей (РОП), пишет properm.ru.
1 января 2024 года в России вступили в действие изменения в экологическое законодательство в части РОП. В частности, новые правила обязывают производителей упаковки собирать и перерабатывать отходы выпущенной упаковки. Данное требование можно выполнить одним из перечисленных способов: самостоятельно, заплатив в бюджет экологический сбор или заключив договор с предприятием-утилизатором. Самое главное — осуществлять утилизацию отходов в рамках РОП могут только те предприятия, которые внесены в реестр утилизаторов.
К соблюдению новых требований законодательства подключилась и группа предприятий «ПЦБК» — интегрированная компания с полным циклом производства, от переработки сырья до выпуска готовой продукции. Сегодня ПЦБК имеет возможность утилизировать около 300 тыс. тонн макулатуры ежегодно. Данный показатель позволяет компании входить в десятку крупнейших производителей тарного картона и гофроупаковки в стране.
В апреле 2024 года ООО «Прикамский картон» (ГП «ПЦБК») направило документы в Росприроднадзор на включение в реестр утилизаторов. 27 апреля представители надзорного ведомства совместно с ППК «Российский экологический оператор» в ходе выездной проверки изучили производство ПЦБК на предмет соответствия производственных мощностей, а также ознакомились с оборудованием и технологической цепочкой.
В результате ведомство разрешило внести сведения об ООО «Прикамский картон» в реестр утилизаторов. Это позволило компании стать первым предприятием целлюлозно-бумажной промышленности, включенным в реестр утилизаторов.
По словам генерального директора ассоциации «Лига переработчиков макулатуры», представителя ПЦБК Андрея Гурьянова, ПЦБК — предприятие экономики замкнутого цикла, вертикально интегрированная компания, а также крупнейший переработчик макулатуры в РФ. Он добавил, что для того чтобы стать полноправным участником механизма РОП, компании необходимо было попасть в реестр утилизаторов. Данный шаг позволяет компании самостоятельно обеспечивать нормативы утилизации, а также оказывать услуги по переработке бумажных отходов и помогать другим компаниям в выполнении данных нормативов.