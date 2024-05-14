Первым из сферы ЦБП участником реестра утилизаторов стала ПЦБК

1 января 2024 года в России вступили в действие изменения в экологическое законодательство в части РОП. В частности, новые правила обязывают производителей упаковки собирать и перерабатывать отходы выпущенной упаковки. Данное требование можно выполнить одним из перечисленных способов: самостоятельно, заплатив в бюджет экологический сбор или заключив договор с предприятием-утилизатором. Самое главное — осуществлять утилизацию отходов в рамках РОП могут только те предприятия, которые внесены в реестр утилизаторов.