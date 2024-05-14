Машина скорой помощи с пациентом перевернулась в Тюменской области

«Лада Гранта» и автомобиль «УАЭ» скорой помощи столкнулись сегодня на перекрестке улиц Коасноармейской и Пролетарской в поселке Голышманово. Об это сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

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