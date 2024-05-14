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Updated Сегодня, 11:38

Машина скорой помощи с пациентом перевернулась в Тюменской области

Машина скорой помощи с пациентом перевернулась в Тюменской области

14 мая 2024, 11:36
Фото: ГИБДД по Тюменской области
«Лада Гранта» и автомобиль «УАЭ» скорой помощи столкнулись сегодня на перекрестке улиц Коасноармейской и Пролетарской в поселке Голышманово. Об это сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.
Сюжет
ДТП

По предварительным данным, машина скорой помощи ехала с пациентом. На ней были включены звуковые и световые сигналы.

«Лада» не пропустила служебное авто, которое мчалось на красный свет. Машина скорой помощи в результате ДТП перевернулась.

Ранения получили 48-летняя пассажирка «Лады» и 28-летняя фельдшер скорой помощи. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени взорвали снаряд времен гражданской войны.

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#Нигина Азамова#Происшествия#Тюменская область#ДТП#Скорая помощь#Ранения
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