Машина скорой помощи с пациентом перевернулась в Тюменской области

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
По предварительным данным, машина скорой помощи ехала с пациентом. На ней были включены звуковые и световые сигналы.
«Лада» не пропустила служебное авто, которое мчалось на красный свет. Машина скорой помощи в результате ДТП перевернулась.
Ранения получили 48-летняя пассажирка «Лады» и 28-летняя фельдшер скорой помощи. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени взорвали снаряд времен гражданской войны.