Где бьют Ключи в Тюмени? Узнаете в новом маршруте #Кудабежать

Posted Сегодня, 19:16
Published Сегодня, 19:16
Modified Сегодня, 19:18
Updated Сегодня, 19:18
Маршрут пролегает по настоящему лесу с вековыми соснами, березами, рябиной, малиной и шиповником. Так что захватите корзинку, можно по дороге и ягоды собрать, но при этом не придется пробираться сквозь бурелом.
Несколько лет назад парк реконструировали: проложили идеальные дорожки для прогулок и бега, поставили удобные лавочки, беседки с мангалами, детские площадки, провели освещение. Так что не заблудитесь. Когда проводили ремонтные работы, нашли… нет, не клад, но кое-что поинтереснее: следы древних поселений, археологи предполагают, что находки относятся к периоду бронзового века. Мимо точно не промчитесь, место обозначили памятной табличкой. Не торопясь бежим по парку, вдыхая аромат хвои и лиственницы.
Наш маршрут лежит к ручью Ключи, который тоже преобразился. Если раньше это была просто лужа, то теперь водоем похож больше на горный ручей, обрамленный ухоженными берегами. Через него перекинут живописный мост, бежим к нему, и до смотровой площадки. Отсюда открывается завораживающий вид на Гилёвскую рощу и сам водоем. После минутки медитации на лоне природы можно продолжить путь, по кругу вернувшись обратно.