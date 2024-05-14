Где бьют Ключи в Тюмени? Узнаете в новом маршруте #Кудабежать

Наш маршрут лежит к ручью Ключи, который тоже преобразился. Если раньше это была просто лужа, то теперь водоем похож больше на горный ручей, обрамленный ухоженными берегами. Через него перекинут живописный мост, бежим к нему, и до смотровой площадки. Отсюда открывается завораживающий вид на Гилёвскую рощу и сам водоем. После минутки медитации на лоне природы можно продолжить путь, по кругу вернувшись обратно.