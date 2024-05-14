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Published Сегодня, 19:16

Modified Сегодня, 19:18

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Где бьют Ключи в Тюмени? Узнаете в новом маршруте #Кудабежать

Где бьют Ключи в Тюмени? Узнаете в новом маршруте #Кудабежать

14 мая 2024, 19:16
Фото: 1MI
Если вдруг вы решили подобрать ключи к своему здоровью, начинайте с пробежки. Лучше всего это делать на свежем воздухе. Идеально подойдет Гилёвская роща, или Гилёвка, как ее называют местные, — самый крупный лесопарк в Тюмени: 79 га.

Маршрут пролегает по настоящему лесу с вековыми соснами, березами, рябиной, малиной и шиповником. Так что захватите корзинку, можно по дороге и ягоды собрать, но при этом не придется пробираться сквозь бурелом.

Фото: 1MI

Несколько лет назад парк реконструировали: проложили идеальные дорожки для прогулок и бега, поставили удобные лавочки, беседки с мангалами, детские площадки, провели освещение. Так что не заблудитесь. Когда проводили ремонтные работы, нашли… нет, не клад, но кое-что поинтереснее: следы древних поселений, археологи предполагают, что находки относятся к периоду бронзового века. Мимо точно не промчитесь, место обозначили памятной табличкой. Не торопясь бежим по парку, вдыхая аромат хвои и лиственницы.

Фото: 1MI

Наш маршрут лежит к ручью Ключи, который тоже преобразился. Если раньше это была просто лужа, то теперь водоем похож больше на горный ручей, обрамленный ухоженными берегами. Через него перекинут живописный мост, бежим к нему, и до смотровой площадки. Отсюда открывается завораживающий вид на Гилёвскую рощу и сам водоем. После минутки медитации на лоне природы можно продолжить путь, по кругу вернувшись обратно.

Фото: 1MI
  • Пройденная дистанция: ≈ 3,9 км
  • Время: 47 минут в среднем темпе
  • Тип маршрута: для тех, кто ценит природу
#Видео#Город#Тюмень#Достопримечательности
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