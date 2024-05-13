За три года Президентский фонд культурных инициатив поддержал 136 тюменских проектов

В Тюмени отметят трехлетие Президентского фонда культурных инициатив, который за три года существования провел 11 конкурсов. За это время фонд поддержал 136 тюменских проектов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Информцентр правительства Тюменской области/телеграм 17 мая в Тюменской областной научной библиотеке (ул. Орджоникидзе, 59) состоится мероприятие «Культурная волна». Запланированы кейс-сессия авторов успешно реализованных проектов и обучающий семинар на тему социокультурного проектирования. Время проведения — с 11:00 до 15:00. Среди спикеров — директор Департамента культуры Тюменской области Елена Майер, руководитель регионального проектного офиса ПФКИ Артем Кудряшев, региональный консультант ПФКИ Анастасия Бараковских. За 11 конкурсов Президентский фонд поддержал 136 проектов из Тюменской области. Общая сумма грантов — 155 116 982 рублей. В 2024 году при поддержке Фонда пройдут: II Всероссийский фестиваль косторезного искусства «Тобольск — город мастеров»;

V Региональная Никольская книжная ярмарка и другие

13 декабря 2023 года по инициативе Губернатора Тюменской области Александра Моора в регионе открыт первый в УФО Проектный офис ПФКИ.