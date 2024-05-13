За три года Президентский фонд культурных инициатив поддержал 136 тюменских проектов

Posted 13 мая, 13:02
Published 13 мая, 13:02
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
17 мая в Тюменской областной научной библиотеке (ул. Орджоникидзе, 59) состоится мероприятие «Культурная волна». Запланированы кейс-сессия авторов успешно реализованных проектов и обучающий семинар на тему социокультурного проектирования. Время проведения — с 11:00 до 15:00.
Среди спикеров — директор Департамента культуры Тюменской области Елена Майер, руководитель регионального проектного офиса ПФКИ Артем Кудряшев, региональный консультант ПФКИ Анастасия Бараковских.
За 11 конкурсов Президентский фонд поддержал 136 проектов из Тюменской области. Общая сумма грантов — 155 116 982 рублей.
В 2024 году при поддержке Фонда пройдут: