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В аварии на трассе Екатеринбург — Тюмень погибли два человека

В ДТП с грузовым автомобилем на трассе Екатеринбург — Тюмень погибли два человека

13 мая 2024, 02:07
Фото: ГИБДД Свердловской области

В аварии на трассе Екатеринбург — Тюмень погибли два человека

Авария произошла минувшим вечером на 82 километре трассы в Богдановичском районе. Водитель и пассажирка иномарки скончались на месте, еще одна пассажирка получила травмы.
Сюжет
ДТП

В ГИБДД Свердловской области установили, что водитель автомобиля «Лифан» 1981 года рождения при движении в сторону Екатеринбурга выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «Ситрак», которым управлял мужчина 1967 года рождения.

В результате аварии водитель и пассажирка «Лифана» скончались на месте до приезда медиков, еще одна пассажирка — женщина 1981 года рождения, с травмами различной степени тяжести доставлена в больницу. Все обстоятельства ДТП будут установлены в ходе следствия.

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Ранее «Наш город» писал, что на трассе Тюмень — Омск в Абатском районе произошла массовая авария. Автомобилистам пришлось объезжать место аварии по полю.

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