В ДТП с грузовым автомобилем на трассе Екатеринбург — Тюмень погибли два человека

В результате аварии водитель и пассажирка «Лифана» скончались на месте до приезда медиков, еще одна пассажирка — женщина 1981 года рождения, с травмами различной степени тяжести доставлена в больницу. Все обстоятельства ДТП будут установлены в ходе следствия.