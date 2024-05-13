В ДТП с грузовым автомобилем на трассе Екатеринбург — Тюмень погибли два человека

Posted Сегодня, 02:07
Published Сегодня, 02:07
Modified Сегодня, 02:09
Updated Сегодня, 02:09
В ГИБДД Свердловской области установили, что водитель автомобиля «Лифан» 1981 года рождения при движении в сторону Екатеринбурга выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «Ситрак», которым управлял мужчина 1967 года рождения.
В результате аварии водитель и пассажирка «Лифана» скончались на месте до приезда медиков, еще одна пассажирка — женщина 1981 года рождения, с травмами различной степени тяжести доставлена в больницу. Все обстоятельства ДТП будут установлены в ходе следствия.
Ранее «Наш город» писал, что на трассе Тюмень — Омск в Абатском районе произошла массовая авария. Автомобилистам пришлось объезжать место аварии по полю.