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Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Тюменский опыт борьбы с наркозависимостью стал примером для других регионов

Тюменский опыт борьбы с наркозависимостью стал примером для других регионов

13 мая 2024, 13:25
Фото: 1MI
Тюменский опыт работы отметили на Всероссийском антинаркотическом форуме. Делегация Тюменской области с 13 по 15 мая участвует во II Всероссийском Байкальском антинаркотическом форуме в Иркутске, пишет информцентр Правительства.

Участников форума заинтересовал тюменский опыт реабилитации семей с детьми, родители которых страдают алкоголизмом и наркоманией.

Глава делегации по вопросам семьи и детства Департамента соцразвития Тюменской области Инга Тигеева рассказал, что в регионе проводится работа, направленная на изменение жизненных установок и формирование привычки к ЗОЖ у алкоголиков и наркоманов.

В ходе пленарного заседания чиновница презентовала системы в сфере лечения и социальной реабилитации наркозависимых граждан.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцев отправят на военные сборы.

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