Тюменский опыт борьбы с наркозависимостью стал примером для других регионов

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Участников форума заинтересовал тюменский опыт реабилитации семей с детьми, родители которых страдают алкоголизмом и наркоманией.
Глава делегации по вопросам семьи и детства Департамента соцразвития Тюменской области Инга Тигеева рассказал, что в регионе проводится работа, направленная на изменение жизненных установок и формирование привычки к ЗОЖ у алкоголиков и наркоманов.
В ходе пленарного заседания чиновница презентовала системы в сфере лечения и социальной реабилитации наркозависимых граждан.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцев отправят на военные сборы.