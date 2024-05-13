Сказка наяву: новый маршрут от #Кудабежать по Сказочному бульвару в Тюмени

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Берем средний темп, чтобы не пропустить ни одной детали, и вперед, навстречу сказке. Здесь всегда атмосфера праздника, ведь и детские площадки, и многоэтажки пестрят, словно цветик-семицветик. Так и хочется загадать желание. Да и кто мешает: пока бежим, можно и помечтать.
Любопытный факт, что в проекте по задумке архитекторов сначала появился бульвар, как градообразующий элемент, и только потом дома. В итоге вокруг разросся целый микрорайон, у жителей которого под боком уютное и яркое пространство. Хочешь гуляй, хочешь занимайся спортом.
Для этого есть все: детские площадки, обустроенные дорожки, лавочки, спортивные зоны. И никаких заборов, бульвар открыт для всех гостей. Более того, на специально оборудованной сцене часто проходят концерты. Так что за 13 минут бега по кругу — ровно столько длится пробежка — не соскучитесь, а, наоборот, получите заряд бодрости и хорошего настроения на целый день.