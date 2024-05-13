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Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Сказка наяву: новый маршрут от #Кудабежать по Сказочному бульвару в Тюмени

Сказка наяву: новый маршрут от #Кудабежать по Сказочному бульвару в Тюмени

13 мая 2024, 11:55
Фото: 1MI
Сказка наяву: новый маршрут от #Кудабежать по Сказочному бульвару в Тюмени
Все мы родом из детства, поэтому если не помним персонажей из книг Толстого (не все читали), то уж точно знаем, кто такие Буратино и Золушка. Эти герои словно сошли со страниц книг на Сказочный бульвар в Тюмени, откуда начинается наш маршрут.
Сюжет
Туризм

Берем средний темп, чтобы не пропустить ни одной детали, и вперед, навстречу сказке. Здесь всегда атмосфера праздника, ведь и детские площадки, и многоэтажки пестрят, словно цветик-семицветик. Так и хочется загадать желание. Да и кто мешает: пока бежим, можно и помечтать.

Сказочный бульвар в ТюмениСказочный бульвар в Тюмени
Сказочный бульвар в ТюмениСказочный бульвар в Тюмени
Сказочный бульвар в Тюмени
Фото: 1MI

Любопытный факт, что в проекте по задумке архитекторов сначала появился бульвар, как градообразующий элемент, и только потом дома. В итоге вокруг разросся целый микрорайон, у жителей которого под боком уютное и яркое пространство. Хочешь гуляй, хочешь занимайся спортом.

Сказочный бульвар в ТюмениСказочный бульвар в Тюмени
Сказочный бульвар в Тюмени
Фото: 1MI

Для этого есть все: детские площадки, обустроенные дорожки, лавочки, спортивные зоны. И никаких заборов, бульвар открыт для всех гостей. Более того, на специально оборудованной сцене часто проходят концерты. Так что за 13 минут бега по кругу — ровно столько длится пробежка — не соскучитесь, а, наоборот, получите заряд бодрости и хорошего настроения на целый день.

Сказочный бульвар в ТюмениСказочный бульвар в Тюмени
Сказочный бульвар в Тюмени
Фото: 1MI
  • Пройденная дистанция: ≈ 1,2 км
  • Время: 13 минут в среднем темпе
  • Тип маршрута: для тех, кто любит волшебство
#Видео#Город#Тюмень#Туризм#Достопримечательности
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