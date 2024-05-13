Сказка наяву: новый маршрут от #Кудабежать по Сказочному бульвару в Тюмени

Для этого есть все: детские площадки, обустроенные дорожки, лавочки, спортивные зоны. И никаких заборов, бульвар открыт для всех гостей. Более того, на специально оборудованной сцене часто проходят концерты. Так что за 13 минут бега по кругу — ровно столько длится пробежка — не соскучитесь, а, наоборот, получите заряд бодрости и хорошего настроения на целый день.