«Сила надзора»: правоохранительная система Тюменской области усилила свое влияние

Эксперты отмечают, что укрепили позиции не только силовики, но и бизнесмены. Их в этом году в рейтинге почти 2 десятка. Такое явление связывают с развитием нефтегазового кластера в регионе и усилением взаимодействия властей с юридическими лицами, обслуживающими и отстаивающими город.