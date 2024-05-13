«Сила надзора»: правоохранительная система Тюменской области усилила свое влияние

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Численно политики превосходят другие категории в общем зачете. Однако дело здесь в численности должностей, предусмотренных городской и областной думой, правительством области и администрации города.
Но первая десятка влиятельных на 50% состоит из глав силовых структур — это руководитель управления ФСБ России по Тюменской области Владимир Овчинников, военный комиссар Тюменской области Сергей Чирков, прокурор Тюменской области Владислав Московских, руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области Александр Кубляков и начальник управления МВД России по Тюменской области Александр Смирнов. Такой значительный рост позиции силовиков связывают с политической обстановкой и обострением вопросов безопасности населения.
Также в десятку лидеров попал и один бизнесмен — глава компании «Мостострой-11» Николай Руссу, который не так давно сдал свой мандат депутата.
В итоге, в десятке осталось место только для 4 политиков, влияние которых оспорить сложно. Это Владимир Якушев — полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе, Александр Моор — губернатор Тюменской области, Павел Белявский — заместитель губернатора Тюменской области, член президиума правительства и Руслан Кухарук — глава администрации Тюмени. Они заняли 1,2, 9 и 10 места соответственно.
В прошлом году в первой десятке ТОПа на 6 чиновников пришлось 3 представителя силовых структур и всего 1 бизнесмен, это, кстати, тоже был Николай Руссу.
Эксперты отмечают, что укрепили позиции не только силовики, но и бизнесмены. Их в этом году в рейтинге почти 2 десятка. Такое явление связывают с развитием нефтегазового кластера в регионе и усилением взаимодействия властей с юридическими лицами, обслуживающими и отстаивающими город.