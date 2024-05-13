nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:20

Published Сегодня, 04:20

Modified Сегодня, 04:20

Updated Сегодня, 04:20

Правоохранительная система Тюменской области усилила свое влияние.

«Сила надзора»: правоохранительная система Тюменской области усилила свое влияние

13 мая 2024, 04:20
Фото: 1MI
Правоохранительная система Тюменской области усилила свое влияние.

Правоохранительная система Тюменской области усилила свое влияние

В нашем ежегодном спецпроекте Топ-100 Влиятельных людей Тюменской области произошли серьезные изменения. Если раньше в лидерах были в основном политики, то сейчас — силовики и представители надзорных органов.

Численно политики превосходят другие категории в общем зачете. Однако дело здесь в численности должностей, предусмотренных городской и областной думой, правительством области и администрации города.

Но первая десятка влиятельных на 50% состоит из глав силовых структур — это руководитель управления ФСБ России по Тюменской области Владимир Овчинников, военный комиссар Тюменской области Сергей Чирков, прокурор Тюменской области Владислав Московских, руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области Александр Кубляков и начальник управления МВД России по Тюменской области Александр Смирнов. Такой значительный рост позиции силовиков связывают с политической обстановкой и обострением вопросов безопасности населения.

Эмигрант под следствием. Тюменские силовики возбудили дело на блогера-иноагента
Узнать подробнее

Также в десятку лидеров попал и один бизнесмен — глава компании «Мостострой-11» Николай Руссу, который не так давно сдал свой мандат депутата.

В итоге, в десятке осталось место только для 4 политиков, влияние которых оспорить сложно. Это Владимир Якушев — полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе, Александр Моор — губернатор Тюменской области, Павел Белявский — заместитель губернатора Тюменской области, член президиума правительства и Руслан Кухарук — глава администрации Тюмени. Они заняли 1,2, 9 и 10 места соответственно.

В прошлом году в первой десятке ТОПа на 6 чиновников пришлось 3 представителя силовых структур и всего 1 бизнесмен, это, кстати, тоже был Николай Руссу.

Эксперты отмечают, что укрепили позиции не только силовики, но и бизнесмены. Их в этом году в рейтинге почти 2 десятка. Такое явление связывают с развитием нефтегазового кластера в регионе и усилением взаимодействия властей с юридическими лицами, обслуживающими и отстаивающими город.

ТОП-100 влиятельных людей Тюменской области 2024
Узнать подробнее

Подробнее о рейтинге влиятельных персон Тюменской области вы можете узнать в нашем спецпроекте.

Читайте также:
«Сила слова»: в Тюменской области назвали самых влиятельных персон региона«Каким боком вы в рейтинге?»: жители Тюмени и Екатеринбурга спорят, чей город лучшеНе уступает Москве: тюменский сквер включили в реестр лучших практик благоустройства
#Алиса Вернер#Общество#Тюмень#Тюменская область#Рейтинги#Новости тюмени#Рейтинг
Подпишитесь
ТОП-100 влиятельных людей Тюменской области 2024
Сегодня, 02:35
«Сила слова»: в Тюменской области назвали самых влиятельных персон региона
Сегодня, 02:39
«Эконом» — это ад. Тюменский таксист поделился откровениями о работе в разных тарифах
8 мая, 06:58
Тюмень накроет геомагнитный шторм. Сила ударов будет достигать 7 баллов
10 мая, 06:05
Ты не проедешь! Публикуем места в Тюмени, где нельзя пользоваться электросамокатами
8 мая, 01:18
Под Авдеевкой погиб 29-летний тоболяк. У военного остался маленький сын
Сегодня, 05:37
"