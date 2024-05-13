После рейда из Тюмени за границу выдворят десятки мигрантов. ВИДЕО

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
В результате проведенных мероприятий правоохранители выявили 18 фактов нарушения миграционного законодательства иностранными гражданами, сообщает ведомство.
17 нарушителей отправятся на скамью подсудимых. В отношении них будет решаться вопрос о депортации за пределы РФ.
Напомним, что контроль за мигрантами усилили в РФ. Это случилось после теракта в «Крокус Сити Холл». Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени ожидается похолодание.