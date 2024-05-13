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После рейда из Тюмени за границу выдворят десятки мигрантов

После рейда из Тюмени за границу выдворят десятки мигрантов. ВИДЕО

13 мая 2024, 15:55
Фото: Изображение Midjourney

После рейда из Тюмени за границу выдворят десятки мигрантов

Тюменская полиция провела рейд по выявлению незаконных мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Полицейские проехались по ночным заведениям, где наблюдается большое скопление приезжих.
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Полиция

В результате проведенных мероприятий правоохранители выявили 18 фактов нарушения миграционного законодательства иностранными гражданами, сообщает ведомство.

17 нарушителей отправятся на скамью подсудимых. В отношении них будет решаться вопрос о депортации за пределы РФ.

Видео: Полиция Тюменской области

Напомним, что контроль за мигрантами усилили в РФ. Это случилось после теракта в «Крокус Сити Холл». Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени ожидается похолодание.

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#Нигина Азамова#Общество#Видео#Мигранты#Полиция#Нелегальные мигранты#Рейды
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