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Известные тюменцы не попали в число влиятельных персон региона.

«Не дотянули»: кто из известных тюменцев не попал в число влиятельных персон региона?

13 мая 2024, 05:17
Фото: 1MI
Известные тюменцы не попали в число влиятельных персон региона.

Известные тюменцы не попали в число влиятельных персон региона

Многие известные персоны в Тюменской области не смогли попасть в сотню влиятельных людей региона, хотя обладают достаточно высокой медийностью.

Так депутат Тюменской областной Думы и руководитель местного «Народного фронта» Роман Чуйко пролетел мимо рейтинга, он в списке 300 известных персон занял лишь 235 место. Ему не поставили оценку выше 2 баллов, хотя ранее некоторые ставили ему уверенную пятерку. Сейчас эксперты не считают проекты «Народного фронта» достаточно значимыми, хотя организация регулярно рассказывает о своей деятельности.

На 281 месте оказался и Владимир Пискайкин, который в прошлом году занимал 9 место рейтинга. Тогда высокие оценки Пискайкину объяснялись активными и смелыми высказываниями депутата, а также работой с недовольством по КРТ. Но в этом году о Пискайкине было слышно мало, а потому мнение о его влиянии кардинально изменилось.

Не смог попасть в сотню влиятельных и лидер рейтинга богатых Тюменской области 2023 года Николай Мамонтов, президент агрохолдинга «Юбилейный», крупнейшего предприятия тюменского агропромышленного комплекса. Несмотря на огромные доходы, он смог занять только 174 место.

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О тех, кто все же смог попасть в сотню влиятельных людей Тюменской области, вы можете узнать в нашем спецпроекте.

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