«Не дотянули»: кто из известных тюменцев не попал в число влиятельных персон региона?

На 281 месте оказался и Владимир Пискайкин, который в прошлом году занимал 9 место рейтинга. Тогда высокие оценки Пискайкину объяснялись активными и смелыми высказываниями депутата, а также работой с недовольством по КРТ. Но в этом году о Пискайкине было слышно мало, а потому мнение о его влиянии кардинально изменилось.