«Не дотянули»: кто из известных тюменцев не попал в число влиятельных персон региона?

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
Так депутат Тюменской областной Думы и руководитель местного «Народного фронта» Роман Чуйко пролетел мимо рейтинга, он в списке 300 известных персон занял лишь 235 место. Ему не поставили оценку выше 2 баллов, хотя ранее некоторые ставили ему уверенную пятерку. Сейчас эксперты не считают проекты «Народного фронта» достаточно значимыми, хотя организация регулярно рассказывает о своей деятельности.
На 281 месте оказался и Владимир Пискайкин, который в прошлом году занимал 9 место рейтинга. Тогда высокие оценки Пискайкину объяснялись активными и смелыми высказываниями депутата, а также работой с недовольством по КРТ. Но в этом году о Пискайкине было слышно мало, а потому мнение о его влиянии кардинально изменилось.
Не смог попасть в сотню влиятельных и лидер рейтинга богатых Тюменской области 2023 года Николай Мамонтов, президент агрохолдинга «Юбилейный», крупнейшего предприятия тюменского агропромышленного комплекса. Несмотря на огромные доходы, он смог занять только 174 место.
О тех, кто все же смог попасть в сотню влиятельных людей Тюменской области, вы можете узнать в нашем спецпроекте.