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Posted 12 мая, 13:03

Published 12 мая, 13:03

Modified Сегодня, 15:44

Updated Сегодня, 15:44

В Тюмени пройдет конкурс «Безопасное колесо» для юных велосипедистов

В Тюмени пройдет конкурс «Безопасное колесо» для юных велосипедистов

12 мая 2024, 13:03
Фото: 1MI
Школьники из Тюменской области и ЯНАО примут участие в региональном конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Мероприятие для юных велосипедистов пройдет на базе детского лагеря «Остров детства» с 13 по 16 мая, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.
Фото: ГИБДД Тюменской области / сайт правительства Тюменской области

Экзамены по Правилам дорожного движения сдадут 120 школьников. Также они покажут умение оказывать первую помощь, выступят в конкурсе по фигурному вождению велосипеда. Для юных участников движения подготовлен специальный автогородок с дорожными знаками и разметкой, условия приближены к реальным дорожным, чтобы дети могли научиться правильно ориентироваться и ездить с соблюдением ПДД.

Творческий конкурс в Год семьи проходит под девизом #СемьяСоблюдаетПДД. Тема соблюдения Правил дорожного движения всей семьей станет главной для детского танцевального флешмоба в ходе которого юные инспекторы движения поднимут плакаты и лозунги #ДетиСоблюдаютПДД, #РодителиСоблюдаютПДД, #СемьяСоблюдаетПДД.

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