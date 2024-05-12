В Тюмени пройдет конкурс «Безопасное колесо» для юных велосипедистов

Экзамены по Правилам дорожного движения сдадут 120 школьников. Также они покажут умение оказывать первую помощь, выступят в конкурсе по фигурному вождению велосипеда. Для юных участников движения подготовлен специальный автогородок с дорожными знаками и разметкой, условия приближены к реальным дорожным, чтобы дети могли научиться правильно ориентироваться и ездить с соблюдением ПДД.