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Жителя Казахстана под конвоем выдворили в Тюмень

Жителя Казахстана выдворили в Тюмень. Его жена не может получить гражданство России

11 мая 2024, 06:28
Фото: 1MI

Жителя Казахстана под конвоем выдворили в Тюмень

Бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Сергея из Казахстана депортировали из Республики в Россию из-за угрозы нацбезопасности страны. Мужчину вывезли в Курганскую область, а оттуда он отправился с одной сумкой в Тюмень.

Мужчина начал новую жизнь. Перевез в областную столицу свою семью, подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО. Проблема в том, что до сих пор ни он, ни его семья гражданство России так и не получили — только разрешение на временное проживание в стране.

Сергей родился и жил в городе Петропавловск. В феврале 2023 года мужчина подписал контракт с ЧВК и отправился в зону спецоперации. 17 июля он приехал домой в отпуск, а на следующий день его вызвали в прокуратуру.

«Там задавали вопросы: „В марше справедливости участвовал?“, „В Бахмуте был?“. На все вопросы я ответить не мог и говорил: „Есть информация, которую сообщить не могу“», — рассказывает Сергей 72.RU.

Военный надеялся, что после беседы в прокуратуре, его отпустят домой. Однако все произошло иначе — ему сообщили, что выдворяют из Казахстана в связи с угрозой национальной безопасности.

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«Я расписался в постановлении, и меня под конвоем вывели. Это были вооруженные люди в масках. Не дали даже забрать вещи, деньги и документы. Сотрудники сами заехали домой, перепугали жену. Она какие-то необходимые вещи собрала. Вывезли в село Петухово Курганской области. На такси я добрался до Тюмени», — отмечает Сергей.

Супруга и дочь мужчины приехали в Тюмень через пять дней. Теперь они живут здесь — купили жилье. Жена занимается вопросами получения гражданства в настоящее время. Пока безуспешно — трудности возникли с документами (то печать размазана, то ошибка в дате рождения, то нужен оригинал и т. д.). Гражданство имеется только у ребенка и Сергея.

Сергей считает, что к его ситуации сотрудники МВД должны отнестись с пониманием. Мужчина отмечает, что сотрудница отдела по вопросам миграции уже несколько раз видела оригинал свидетельства о рождении жены, и связывает ее отказ с личным нежеланием помогать супруге.

«Мне кажется, загвоздка еще в другом. Государство — это чиновник — оно создано для определенных задач. У нас сейчас нет идеологии. Но политика такова: людям, которые на СВО рискуют своей жизнью, должны всесторонне идти навстречу. На самом деле это личное желание сотрудников МВД», — сетует военный.
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В настоящее время Сергей находится в зоне СВО. Через несколько недель он должен приехать в отпуск.

Военный переживает за вопрос получения гражданства. Он обратился в департамент соцзащиты, «Народный фронт» и фонд «Защитники Отечества» с просьбой обратить на ситуацию внимание.

«А если я погибну? Жена не гражданка, а ребенок — гражданка. Супругу вышлют обратно, а ребенка отправят в детский дом. За что я там вообще воюю? У меня в любом случае Родина начинается с семьи. Потом уже идут друзья, знакомые, родственники, государство», — подчеркивает Сергей.
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