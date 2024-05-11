nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:42

Published Сегодня, 03:42

Modified Сегодня, 03:44

Updated Сегодня, 03:44

Уровень воды в Тоболе в Ялуторовске поднялся до 727 сантиметров

Уровень воды в Тоболе в Ялуторовске поднялся до 727 сантиметров

11 мая 2024, 03:42
Фото: 1MI
Уровень воды в Тоболе продолжает увеличиваться. За последние сутки в районе Ялуторовска уровень Тобола поднялся на 8 сантиметров, до отметки 727 сантиметров выше нуля поста.

В Иевлево вода прибыла на 10 сантиметров — до 630 сантиметров выше нулевой отметки. В районе Упорово уровень Тобола снизился на 5 сантиметров — до 861 сантиметров выше нуля поста.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Иртыше в Тобольске уровень воды увеличился на 10 сантиметров — до 606 сантиметров выше нулевой отметки, в Увате и Демьянке вода прибыла на 9 и 8 сантиметров соответственно — до 1008 и 812 сантиметров выше нуля поста.

В Ишиме в районе Ильинки уровень воды снизился на 4 сантиметра — до 799 сантиметров выше нуля поста, в города Ишим — на 11 сантиметров до 931 см, в районе села Абатское уровень Ишима понизился на 10 сантиметров — до 11,66 метра, в районе Викулово на 7 сантиметров — до 11,44 метра.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области продолжаются противопаводковые мероприятия. Затопленными остаются в 65 населенных пунктах более 400 жилых домов.

Читайте также:
Тюмень зальет водой: в регионе объявлено штормовое предупреждениеКопите деньги: коммуналка в Тюмени подорожает в июле почти на 10%После окончания паводка тюменская Тура резко начнет мелеть?
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Река#Ишимский район#Вода#Абатский район#Паводок#Паводок в Тюменской области в 2024 году
Подпишитесь
Уровень воды в Тоболе в Ялуторовске вырос за сутки на 14 сантиметров
Вчера, 04:10
«Это радость со слезами на глазах»: как в Тюмени отмечают День Победы
9 мая, 07:38
«Эконом» — это ад. Тюменский таксист поделился откровениями о работе в разных тарифах
8 мая, 06:58
Тюмень накроет геомагнитный шторм. Сила ударов будет достигать 7 баллов
Вчера, 06:05
Ты не проедешь! Публикуем места в Тюмени, где нельзя пользоваться электросамокатами
8 мая, 01:18
Тест «День Победы». Знаете ли вы историю этого праздника?
8 мая, 08:46
"