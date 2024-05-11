Уровень воды в Тоболе в Ялуторовске поднялся до 727 сантиметров

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
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Updated Сегодня, 03:44
В Иевлево вода прибыла на 10 сантиметров — до 630 сантиметров выше нулевой отметки. В районе Упорово уровень Тобола снизился на 5 сантиметров — до 861 сантиметров выше нуля поста.
В Иртыше в Тобольске уровень воды увеличился на 10 сантиметров — до 606 сантиметров выше нулевой отметки, в Увате и Демьянке вода прибыла на 9 и 8 сантиметров соответственно — до 1008 и 812 сантиметров выше нуля поста.
В Ишиме в районе Ильинки уровень воды снизился на 4 сантиметра — до 799 сантиметров выше нуля поста, в города Ишим — на 11 сантиметров до 931 см, в районе села Абатское уровень Ишима понизился на 10 сантиметров — до 11,66 метра, в районе Викулово на 7 сантиметров — до 11,44 метра.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области продолжаются противопаводковые мероприятия. Затопленными остаются в 65 населенных пунктах более 400 жилых домов.