Уровень воды в Тоболе в Ялуторовске поднялся до 727 сантиметров

В Ишиме в районе Ильинки уровень воды снизился на 4 сантиметра — до 799 сантиметров выше нуля поста, в города Ишим — на 11 сантиметров до 931 см, в районе села Абатское уровень Ишима понизился на 10 сантиметров — до 11,66 метра, в районе Викулово на 7 сантиметров — до 11,44 метра.